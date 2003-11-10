تنها چند شركت ممكن است در پروژه هاي بازسازي عراق شركت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مقامات آمريكايي تنها سه شركت پيمانكاري عمده با سرمايه گذاري 15 ميليارد را براي بدست گرفتن پروژه هاي ساخت و ساز در عراق انتخاب كرده اند.

هفته نامه وال استريت ژورنال امروز دوشبنه در گزارشي تصريح كرد كه سرمايه گذاري اين پيمانكاران در راستاي بودجه 87 ميليارد دلاري است كه به دولت جورج بوش براي بازسازي عراق اختصاص يافته است و هزينه شدن اين بودجه برعهده بخش جديدي در وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون) خواهد بود كه وظيفه نظارت بر چگونگي هزينه شدن اين بودجه را بر عهده دارد.

گزاش ها حاكي از آن است كه اين سرمايه گذاري عمدتاً در" گروه مهندسان" ارتش آمريكا و آژانس آمريكايي " توسعه بين المللي " براي نظارت بر بازسازي عراق صورت گرفته است.نيروهاي ائتلافي مستقر در عراق اعلام كردند كارگزاران بوش ممكن است از شركت هاي خارجي نيز براي حضور در بازسازي عراق دعوت به همكاري كنند.