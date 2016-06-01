فرهنگ اشتغال استان زنجان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، جمشید انصاری دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال با اشاره به افزوده شدن ۱۶ هزار و ۴۰۰ شغل در سال گذشته عنوان داشت و افزود: از این میزان چهار هزار شغل توسط نهادهای حمایتی ایجاد شده که رقم قابل توجهی است که نشان می دهد نهادهای حمایتی پوشش مناسبی از سهم اشتغال استان را تشکیل دادند.

انصاری با بیان اینکه سرانه پس انداز استان در بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری رقم قابل توجهی است تصریح داشت: اگر این میزان سپرده گذاری صرف کارهای مولد و اشتغالزا شود، در روند توسعه استان تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: تشویق به سرمایه گذاری باید جایگزین پس انداز برای دریافت سودهای بانکی شود.

استاندار زنجان با یادآوری اینکه تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در سال گذشته در بخش مسکن و ساختمان با ۳۶ درصد از بیشترین سهم برخوردار است تصریح داشت: با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن، این موضوع نیاز به تجزیه تحلیل و بررسی بیشتر دارد.

انصاری با اشاره به آمار اشتغال و نرخ بیکاری استان اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه باید آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال استان را تجزیه و تحلیل و راهبردهای لازم برای موارد بحرانی را اتخاذ نماید.

وی تصریح داشت: برای دستیابی به برنامه موثر در تخصیص منابع اعتباری و ایجاد فرصتهای شغلی، به اتخاذ راهبرد بر مبنای تجزیه و تحلیل دقیق بازار کار نیاز است و دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با این رویکرد برنامه های خود را هدفگذاری نمایند.

انصاری با بیان اینکه فرهنگ اشتغال استان نیاز به بازنگری دارد گفت: روحیه مردم استان و اقبال آنها برای ورود به بخشهای دولتی ، تصور قشر تحصیل کرده از آینده شغلی شان و لزوم تغییر ذهنیت جوانان و سایر مشکلات و معضلات فرهنگ اشتغال از مباحثی است که در کارگروه اصلاح فرهنگ اشتغال باید بررسی و تصمیم گیری شود.