۸۸ درصد خانواده زندانیان خراسان جنوبی فاقد شغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم اسماعیل زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۴۰۰ خانواده زندانی و پنج هزار فرزند زندانی در استان وجود دراد.
وی با تاکید بر حمایت از خانوادههای زندانیان، بیان کرد: اگر به تربیت خانواده و فرزندان زندانیان نرسیم جامعه دچار آسیبهای اجتماعی زیادی و در نتیجه افزایش ورودیهای زندانها خواهیم بود.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیرجند با بیان اینکه ۸۶ درصد از خانوادههای زندانیان فاقد مسکن هستند، افزود: ۸۸ درصد از این خانوادهها فاقد شغل و ۱۲ درصد باقی مانده دارای مشاغل خانگیاند و شغل پایدار ندارند.
وی با اشاره به اینکه ۴۷ درصد از فرزندان زندانی بین ۱۰ تا ۲۰ سال سن دارند، گفت: متاسفانه مجازاتهای اجتماعی را هیچ کس در جامعه قبول ندارد.
اسماعیل زاده ادامه داد: سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان به خانوادههای زندانی کمک شده است که تمام آن توسط کمکهای مردم به انجمن پرداخت شده و هیچ مبلغی توسط دولت پرداخت نشده است.
کمک به خانواده زندانیان در سیاست ها و بودجه دولت دیده نشده است
وی خواستار نگاه ویژه دولت و مسئولان به خانوادههای زندانیان شد، و اظهار داشت: در بودجه گذاری و سیاست گذاریهای دولت هیچ کاری برای خانوادههای زندانیان انجام نشده است.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیرجند با بیان اینکه خانوادههای زندانی هیچ نقشی در ایجاد جرم ندارند، افزود: در حال حاضر بیش از ۶۸۰ فرزند زیر ۶ سال در استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه حساب زندانی از خانواده آنها باید جدا شود، گفت: باید سطح آگاه سازی مردم در جامعه را افزایش دهیم.
علی هاشمی، معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانهای خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه هدف از برگزاری جشن گلریزان ترویج فرهنگ ایثار در جامعه است، افزود: کار ستاد دیه مردمی استان تنها آزاد سازی زندانی نیست بلکه به خانوادههای شاکی نیز کمک میشود.
وی با اشاره به اینکه خشکسالی های چندین ساله و وضعیت معیشت مردم استان، اظهار کرد: خوشبختانه مردم استان علی رغم تمام محدودیتهای مالی در کمک کردن به هم نوع حرف اول را در کشور می زند.
معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندانهای استان با بیان اینکه ستاد دیه استان در طول سال فعالیت قوی و مستمر دارد، گفت: ۱۹۰ فقره پرونده در ۲۷ جلسه طی سال گذشته رسیدگی شده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به دلیل عدم شناخت وارد زندانها میشوند، افزود: بی توجهی به الحاقیه های بیمهها، رد و بدل کردن خودروهای امانتی، مهریههای سنگین و ضمانتهای بانکی از مهمترین عوامل زندانی شدن افراد با جرائم غیر عمد است.
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