پرداخت ۲۲۴ میلیارد تومان از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد معانی با بیان مطلب فوق گفت: از اعتبار فوق مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال در وجه شهرداری های کلانشهر‌ها و ۱۸۰۰ میلیارد ریال در وجه سایر شهرداری‌ها واریز شده است.

وی افزود: با توجه به مفاد مندرج در تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی وجوه مربوطه می‌بایست در وجه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واریز شود. لذا در این راستا هماهنگی‌های لازم با معاونین امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور برای پرداخت و توزیع اعتبارات تبصره مذکور مستقیماً در وجه دهیاری‌ها صورت پذیرفته ‌است.

وی یادآوری کرد: برآورد اولیه سهم عوارض فرآورده‌های نفتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صورت ماهیانه حداقل ۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که به محض واریز آن به حساب وزارت کشور پرداخت به ذی‌نفعان انجام خواهد شد.