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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

پرداخت ۲۲۴ میلیارد تومان از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت ۲۲۴ میلیارد تومان از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها از اختصاص ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال (۲۲۴ میلیارد تومان) از محل اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده در وجه شهرداری‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد معانی با بیان مطلب فوق گفت: از اعتبار فوق مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال در وجه شهرداری های کلانشهر‌ها و ۱۸۰۰ میلیارد ریال در وجه سایر شهرداری‌ها واریز شده است.

وی افزود: با توجه به مفاد مندرج در تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی وجوه مربوطه می‌بایست در وجه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واریز شود. لذا در این راستا هماهنگی‌های لازم با معاونین امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور برای پرداخت و توزیع اعتبارات تبصره مذکور مستقیماً در وجه دهیاری‌ها صورت پذیرفته ‌است.

وی یادآوری کرد: برآورد اولیه سهم عوارض فرآورده‌های نفتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صورت ماهیانه حداقل ۲ هزار میلیارد ریال می‌باشد که به محض واریز آن به حساب وزارت کشور پرداخت به ذی‌نفعان انجام خواهد شد.

 

کد مطلب 3674827
نورا حسینی

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