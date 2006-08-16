سه گانه " عشق " محمد محمدعلي كامل مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " مشي و مشيانه " سومين كتاب از سه گانه " عشق " اين نويسنده از اوايل سال 1385 در انتظار كسب مجوز است.

همچنين محمد محمدعلي از تحقيقات و تحليل هاي حاصله از كلاس هاي خود در نشر كارنامه طي يك سال اخير اثري پژوهشي و معناشناختي را درباره واژه ها، اصطلاحات و مفاهيم مندرج در كتاب " وغ وغ ساهاب " صادق هدايت به طبع رسانيده كه هم اينك در نشر كاروان مرحله حروف چيني را مي گذراند.

از اين نويسنده " جمشيد و جمك " براي چاپ دوم و " بازنشستگي و داستان هاي ديگر " براي چاپ چهارم به زودي با اخذ مجوز روانه بازار كتاب مي شوند. اين آثار را كاروان منتشر مي كند.