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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

با انتشار " مشي و مشيانه "

سه گانه " عشق " محمد محمدعلي كامل مي شود

سه گانه " عشق " محمد محمدعلي كامل مي شود

" مشي و مشيانه " و " جستاري در وغ وغ ساهاب " صادق هدايت و چند كتاب تجديد چاپي از محمد محمدعلي به زودي وارد بازار كتاب مي شود.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " مشي و مشيانه " سومين كتاب از سه گانه " عشق " اين نويسنده از اوايل سال 1385 در انتظار كسب مجوز است.

همچنين محمد محمدعلي از تحقيقات و تحليل هاي حاصله از كلاس هاي خود در نشر كارنامه طي يك سال اخير اثري پژوهشي و معناشناختي را درباره واژه ها، اصطلاحات و مفاهيم مندرج در كتاب " وغ وغ ساهاب " صادق هدايت به طبع رسانيده كه هم اينك در نشر كاروان مرحله حروف چيني را مي گذراند.

از اين نويسنده " جمشيد و جمك " براي چاپ دوم و " بازنشستگي و داستان هاي ديگر " براي چاپ چهارم به زودي با اخذ مجوز روانه بازار كتاب مي شوند. اين آثار را كاروان منتشر مي كند.

 

کد مطلب 367483

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