تنیس روی میز در بین ۳ هیئت ورزشی برتر قم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عموییان ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترینهای تنیس روی میز استان قم که با حضور مسئولان ورزشی در تالار مدائن قم برگزار شد، اظهار داشت: تنیس روی میز قم امروز در جایگاه قابل توجهی در میان رشتههای ورزشی در استان قم قرار گرفته است و قرار گرفتن تنیس روی میز در جمع ۳ هیئت ورزشی برتر سال ۹۴ گویای این موفقیتها است.
وی افزود: حضور پررنگ تیمهای دختران و پسران ما در مسابقات رنکینگ ردههای سنی پایه، برگزاری منظم و مستمر مسابقات استانی و رنکینگ و نیز مسابقات مناسبتی و گامهای جدی در راه رشد همگانی رشته تنیس روی میز از اقدامانی است که شرایط خوبی برای تنیس روی میز قم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت تنیس روی میز قم گفت: امسال در ایام نوروز در پایگاههای مختلفی در بوستانهای سطح شهر اقدام به راه اندازی ایستگاههای عمومی تنیس روی میز کردیم که مورد توجه مسئولان شهری و شورای شهر قم قرار گرفت و از توسعه فعالیت در این بخش استقبال میکنیم.
عموییان بیان داشت: در بخش همکاری با آموزش و پرورش، توانستهایم به نقطه خوبی در مشارکت با اداره کل آموزش و پرورش قم برسیم و خوشبختانه در این زمینه، همیاری خوبی از سوی مدارس وجود دارد و دانش آموزان علاقمند را به این رشته جذب کردهایم.
وی عنوان کرد: همیاری شهرداری قم در زمینه راه اندازی ایستگاههای تنیس روی میز در بوستانهای قم ستودنی است و در صورت افزایش سطح همکاریها میتوانیم بیش از پیش تنیس روی میز را در برنامه عمومی مردم قرار دهیم.
رئیس هیئت تنیس روی میز قم تصریح کرد: موفقیت تنیس روی میز قم یک کار گروهی و جمعی بوده است و حاصل تلاش مجموعهای شامل مربیان، اعضای هیئت تنیس روی میز، بازیکنان، داوران، خانوادهها، رسانهها، اداره کل ورزش و جوانان، حامیان مالی و نهادهای مرتبط بوده است.
