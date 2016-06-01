به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر ظهر چهارشنبه در همایش ملی دانههای روغنی بابیان اینکه ایران یکی از وابستهترین کشورهای دنیا در زمینه محصول اساسی کلزا و دانههای روغنی است، گفت: به دلیل ناتوانی در بهرهمندی از دانههای روغنی، کشوری ۱۰۰ درصد وابسته هستیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی علت وابسته بودن ایران در این محصول اساسی به خارج از کشور را جدی نبودن و نبود صداقت دانست و ادامه داد: تا زمانی که دروغ از جامعه حذف نشود به هیچ کجا نخواهیم رسید.
مجری طرح دانههای روغنی در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد اما هنوز اجازه ندادهاند که این میزان وابستگی به سمع و نظر مردم برسد و حتی برخی مسئولان از آن اطلاع ندارند، افزود: متأسفانه اجازه نمیدهیم مردم تولیدکننده باشند و تا زمانی که این مشکل حل نشود، همچنان وابسته خواهیم بود.
مهاجر با تأکید بر اینکه جهاد اقتصادی از جهاد نظامی سختتر است، اظهار کرد: ثابت نگهداشتن قیمت دلار سبب افزایش نرخ تورم ۴۰ درصدی در کشور شد و سالانه ۴۰ درصد از ارزش دلار به ضرر ریال کاسته میشود و واردکننده نیز از این وضعیت اطلاع دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت بسته حمایتی برای تولید دانههای روغنی در کشور در نظر گرفته است، اظهار داشت: بیمه رایگان تولیدات کلزا، ارائه تسهیلات بانکی با سود ۱۲ درصد، ارائه یارانه به بذرهای دانههای روغنی، خرید دانههای روغنی تولیدی با بالاترین قیمت از مهمترین مشوقهایی است که وزارت جهاد کشاورزی ارائه میدهد
مجری طرح دانههای روغنی در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید به نفع تولید داخلی کشور واردات را سامان دهیم و واردات با عقلانیت انجام شود.
وی میزان تولید کلزا در کشور را ۹۰۰ تا ۱۰۰ هزار تن در سال دانست و اظهار داشت: برخی از دانههای روغنی ۴۰ درصد، برخی ۵۰ درصد و برخی ۱۶ درصد روغن دارند و نیاز کشور با توجه به نوع دانه روغنی مشخص میشود.
وی با تأکید بر اینکه اگر در کشور ۲.۵ میلیون تن کلزا داشته باشیم در روغن خودکفا خواهیم شد، ادامه داد: سطح زیرکشت در محصول کلزا باید به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار هکتار و کل دانههای روغنی حدود یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم تا در تولید روغن خودکفا شویم.
مهاجر با بیان اینکه میزان واردات کشور در روغن یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تن است، بیان کرد: به علت کم بودن اطلاعات کشاورز در مورد محصول کلزا استقبال از کشت این محصول کم است.
مجری طرح دانههای روغنی در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور ۳ تا ۳.۵ میلیون بهرهبردار وجود دارد، افزود: تعداد بهرهبرداران در کلزا کمتر هستند، زیرا کشت این محصول همیشه در حال تغییر است.
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