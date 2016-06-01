به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در درس تفسیر خود در مسجد اعظم اظهار داشت: کشوری که همه چیز دارد و خودش میتواند بسیاری از نیازهای خود را رفع کند نباید از طریق قاچاق جنس وارد کشورش شود.
وی اظهار داشت: تا قاچاق کالا کنترل نشود اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد نخواهد شد و وقتی همه چیز در کشور وجود دارد نباید عدهای بیکار باشند و برخی هم ندانند که چگونه تولید کنند.
استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به وجود عملیات ربوی در بانکها اضافه کرد: چطور ممکن است کسی در شرایط رکود و رونق و در همه شرایط ۲۰ درصد سود بدهد و بعد بگوید ربا نیست.
وی افزود: مشکل ما در این است که گزینه نظامی خدا را قبول نکردهایم زیرا خداوند فرموده است که ربا محاربه و اعلام جنگ با خداست ولی وقتی دشمن تهدید نظامی میکند برخی از آن میترسند.
آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: تا ربا حذف نشود و سیستم بانکی درست نشود نباید منتظر درست شدن وضع اقتصاد کشور باشیم.
وی اضافه کرد: شما که علف را از برزیل وارد میکنید علفی که کاشتن آن نه سواد میخواهد و نه مانند انرژی هستهای است چگونه میخواهیم رونق اقتصادی داشته باشیم؛ کافی است کمی همت کنیم در این صورت دامداری رونق میگیرد و گوشت ارزان میشود.
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