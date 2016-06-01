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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

آیت الله جوادی آملی:

اقتصاد مقاومتی با قاچاق کالا ایجاد نمی‌شود

اقتصاد مقاومتی با قاچاق کالا ایجاد نمی‌شود

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اگر می‌خواهیم به اقتصاد مقاومتی برسیم، کشوری که همه چیز دارد نباید در آن قاچاق کالا وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در درس تفسیر خود در مسجد اعظم اظهار داشت: کشوری که همه چیز دارد و خودش می‌تواند بسیاری از نیازهای خود را رفع کند نباید از طریق قاچاق جنس وارد کشورش شود.

وی اظهار داشت: تا قاچاق کالا کنترل نشود اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد نخواهد شد و وقتی همه چیز در کشور وجود دارد نباید عده‌ای بیکار باشند و برخی هم ندانند که چگونه تولید کنند.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به وجود عملیات ربوی در بانک‌ها اضافه کرد: چطور ممکن است کسی در شرایط رکود و رونق و در همه شرایط ۲۰ درصد سود بدهد و بعد بگوید ربا نیست.

وی افزود: مشکل ما در این است که گزینه نظامی خدا را قبول نکرده‌ایم زیرا خداوند فرموده است که ربا محاربه و اعلام جنگ با خداست ولی وقتی دشمن تهدید نظامی می‌کند برخی از آن می‌ترسند.

آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: تا ربا حذف نشود و سیستم بانکی درست نشود نباید منتظر درست شدن وضع اقتصاد کشور باشیم.

وی اضافه کرد: شما که علف را از برزیل وارد می‌کنید علفی که کاشتن آن نه سواد می‌خواهد و نه مانند انرژی هسته‌ای است چگونه می‌خواهیم رونق اقتصادی داشته باشیم؛ کافی است کمی همت کنیم در این صورت دامداری رونق می‌گیرد و گوشت ارزان می‌شود.

کد مطلب 3674922

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