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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۱۵

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

۱۸هزارتن گوجه از هرمزگان به روسیه صادر شد

۱۸هزارتن گوجه از هرمزگان به روسیه صادر شد

بندرعباس - رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از صادرات ۱۸هزار تن گوجه از طریق بارانداز فروش محصولات کشاورزی کهورستان بندر خمیر به روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری بیان داشت: یکی از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی در بهبود اقتصاد کشاورزی ایجاد  باراندازهای کشاورزی در مناطق مختلف استان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از صادرات ۱۸هزار تن گوجه از طریق بارانداز فروش محصولات کشاورزی کهورستان بندر خمیر به روسیه خبر داد و گفت: در منطقه کهورستان ۲بار انداز با هدف رونق اقتصادی وصادرات محصولات کشاورزی راه اندازی شده است.

حیدری پوری افزود: در سالهای گذشته شاهد عدم فروش محصولاتی همچون گوجه و پیاز در استان بودیم اما با ایجاد باراندازهای کشاورزی بستر صادرات این محصولات فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه این باراندازها در شهرستان های عمده کشاورزی از جمله میناب ، رودان وحاجی آباد راه اندازی شده است اظهار داشت: بار اندازها نقش مهمی در ارتقاء بهبود اقتصاد کشاورزی دارند. اقتصاد کشاورزی مهمترین چالش در بخش کشاورزی است بطوری که این بخش در تولید محصولات خوب عمل می کند اما در فروش آن با مشکل روبرو است .

وی بیان داشت: باید بابرنامه ریزی مناسب وایجاد زیرساخت هایی همچون صنایع فراوری و نگاه به محصولات صادرات محور، اقتصاد کشاورزی را تقویت کرد.

کد مطلب 3674927

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