به گزارش خبرگزاري"مهر"، بنا بر نسخه اي كه از نامه غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور به پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور كشورمان در مجلس نصب شده، آمده است: نامه وزارت راه و ترابري و نامه هيات رئيسه مجلس در خصوص نقاط حادثه خيزارسال مي شود. حسب نظر رئيس جمهور در جلسه اي با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير راه و ترابري ضمن برررسي موضوع راهكار لازم براي استحضار اعلام شود.
به دنبال نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره نقاط حادثه خيز كشور، رئيس جمهور دستور رسيدگي به اين نقاط را صادر كرد.
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