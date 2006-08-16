به گزارش خبرگزاري"مهر"، بنا بر نسخه اي كه از نامه غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور به پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور كشورمان در مجلس نصب شده، آمده است: نامه وزارت راه و ترابري و نامه هيات رئيسه مجلس در خصوص نقاط حادثه خيزارسال مي شود. حسب نظر رئيس جمهور در جلسه اي با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير راه و ترابري ضمن برررسي موضوع راهكار لازم براي استحضار اعلام شود.