داعشی ها مانند حیوانات با ما رفتار می کردند/ فلوجه زندانی بزرگ



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحره، شماری از ساکنان شهر فلوجه در استان الانبار در سخنانی به تشریح وضعیت اسفبار خود در این شهر پرداختند و اعلام کردند که تروریست های داعش با آنها مانند حیوانات برخورد می کردند.

بر اساس این گزارش سعاد به همراه همسرش علی که معلولیت جسمی دارد، دارای ۶ فرزند هستند که توسط داعش در شهر فلوجه اسیر و زندانی بودند. سعاد در سخنانی گفت: فرزندانم وقتی پس از ۵ ماه برای نخستین بار برنج را در یکی از اردوگاه های واقع در حدفاصل ۳۰ کیلومتری فلوجه دیدند، خندیدند.

سعاد این امکان را به دست آورد که برای همسرش غذا و دارو تهیه کند ولی او برای بیش از ۵۰ هزار شهروندی که در زندانی بزرگ(فلوجه) توسط تروریست های داعش نگهداری می شوند، نگران است.

عبدالله یکی از افرادی که موفق به فرار از فلوجه شده از شرایط سختی که ده ها هزار شهروند در آن به سر می برند، سخن می گوید. این افراد در شرایط ترس و تهدید روزانه توسط داعش زندگی می کنند. این در حالی است که غذا و دارو نیز برای این افراد فراهم نمی گردد که به رنج های آنها افزوده است.

عبدالله در ادامه گفت که افراد در فلوجه فقط با خرما و آب سر می کنند و دارویی در کار نیست. خبری هم از برق و سوخت نیست و وضعیت بسیار سخت است.

ام احمد در تماسی تلفنی که از داخل شهر فلوجه داشت عنوان کرده است که خانواده ها کمک می خواهند. ما فقط می خواهیم که شهر را ترک کنیم.

احمد یکی از ساکنان فلوجه در همین راستا اعلام کرد که از ۷ ماه قبل تا به حال به شِکَر و یا برنج دسترسی نداشته ایم. خانواده ای هست که به فرزند خودش شیر بز می دهد. زیرا برای کودکان شیر وجود ندارد.

جابر محمد یکی دیگر از افرادی که از شهر فلوجه فرار کرده، این شهر را زندانی بزرگ توصیف کرد و اعلام کرد که آنها(تروریست ها) نمی خواهند کسی فلوجه را ترک کند. وی گفت: تروریست ها در فلوجه با ما مانند حیوانات رفتار می کردند.

محمد یکی دیگر از ساکنان فلوجه گفت: تروریست ها همه چیز را از ما گرفتند. آنها به من گفتند که اگر می خواهی بروی، برو ولی خانواده ات باید بمانند. وی افزود: به نظر می رسد داعش به روش هایی که پیش از این در درگیری های الرمادی در پیش گرفته بود، متمسک شده است. آنها تونل حفر می کنند و بمب بر سر راه نیروهای امنیتی قرار می دهند تا بدین طریق مانع از پیشروی نیروهای عراقی شوند.

شایان ذکر است نزدیک به ۵۳۰ خانواده موفق شدند که با کمک نیروهای امنیتی و مردمی از سرزمین رعب و وحشت داعش در فلوجه فرار کنند.اینان افرادی هستند که مرگ را به جان می خرند و تصمیم به فرار می گیرند.تکفیری ها از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و به سوی هر فردی که بخواهد از فلوجه خارج شود تیراندازی می کنند.