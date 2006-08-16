مصطفي قلي خسروي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با انتقاد از جوسازي برخي افراد در مورد افزايش قيمت مسكن افزود: هم اكنون شرايط بازارمسكن بد نيست و اين روند در صورتي ادامه پيدا مي كند كه برخي افراد اقدام به جوسازي در زمينه افزايش قيمت مسكن نكنند.

به گفته وي اين در حالي است كه ادامه روند صحبت‌هاي پراكنده در مورد افزايش قيمت مسكن موجب بالا رفتن كاذب قيمت ها شده و با توجه به پايين بودن توان مردم در نتيجه، ركود در بازار مسكن را به همراه خواهد آورد.

خسروي تصريح كرد: ارائه گفته هاي پراكنده مانند افزايش20 درصدي قيمت مسكن، افزايش قيمت بنزين و اينكه مشاوران املاك باعث گراني مسكن هستند، فقط موجب مي شود كه صاحبان املاك قيمت واحدهاي مسكوني خود را به صورت كاذب افزايش دهند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد با متخصصان و افراد اهل فن در زمينه مسكن اظهارنظر كنند، تصريح كرد: موضوع بازار مسكن بسيار حساس است و هر كسي نبايد در اين مورد اظهارنظر كند.

خسروي در مورد قيمت خريد و فروش مسكن افزود:علي‌رغم گفته هاي مختلف در مورد افزايش 17، 20 و 25 درصدي قيمت مسكن در سال جاري اما اين درحالي است كه در زمان قرارداد و معامله ، ميزان افزايش قيمت مسكن به 7 تا 8 درصد مي رسد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه بازار مسكن تا حدودي از ركود خارج شده است، گفت: اميد است با ادامه روند خريد و فروش مسكن شرايط بهتر شود.