ژاپنی ها فرصت های اقتصادی بزرگی را در بازار ایران از دست داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در جلسه ای با نمایندگان شرکت های ژاپنی، با بیان اینکه ایرانیان علاقه خاصی به کالاهای ژاپنی دارند، گفت: رقبای کالاهای ژاپنی گوی سبقت را گرفته اند.

وی با ارایه پیشنهاد به شرکت های ژاپنی برای سرمایه گذاری در صنعتی ترین منطقه آزاد ایران، گفت: با توجه به هزینه هنگفت تولید در ژاپن، قیمت تمام شده کالاهای ژاپنی در ایران بالاست و پیشنهاد ما تولید این کالاها با استفاده از مواد اولیه ایرانی و صادرات به کشورهای هدف و تامین نیاز بازار ایران است.

عرب باغی گفت: رقبای کالاهای ژاپنی وارد سبد خرید ایرانیان شده اند و شرکت های ژاپنی می توانند با استفاده از مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در ارس سهم عمده ای در بازار ایران داشته و با کمترین هزینه نسبت به صادرات کالا به کشورهای مختلف جهان و از جمله حوزه قفقاز اقدام کنند.

گفتنی است در این جلسه نماینده شرکت های ژاپنی فعال در ترکیه نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش روابط اقتصادی ایران و ژاپن گفت: با توجه به شرایط جدید بوجود آمده بعد از رفع تحریم های اقتصادی ایران، روابط اقتصادی دو کشور بهبود می یابد.

هیات اقتصادی ژاپنی بعد از جلسه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مراکز مختلف صنعتی، تجاری و گردشگری ارس بازدید کردند.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران واقع بوده و با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان هم مرز می باشد. بنا به اذعان مقامات دولتی، منطقه آزاد ارس با ایجاد تحول در حوزه صنعت در مدت سه سال گذشته، صنعتی ترین منطقه آزاد ایران بوده و شرکت های ایرانی و خارجی متعدد با استفاده از موقعیت استراتژیک این منطقه و مزیت های قانونی سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی انجام می دهند.