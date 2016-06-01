به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری، اسماعیل جبارزاده در جلسه هیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، اظهار داشت: منطقه ویژه علم و فناوری حلقه وصل و عامل هم‌افزایی صنعت و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و تولیدی است و اگر تشکیلاتی هم مستقر شده موقتی و برای استفاده از امتیازی است که دولت برای ما فراهم کرده و ما بنا نداریم به صورت دایمی این منطقه را اداره کنیم.

وی با اشاره به تصویب مجوز مناطق ویژه علم و فناوری در شورای عالی عتف، گفت: با توجه به این که این مناطق تجربه جدیدی بوده و نمونه آنها قبلا اجرا نشده است لذا لازم بود که برای آن الگو و نقشه راه تعریف شود.

جبارزاده افزود: خوشبختانه دوستان ما در مجموعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در مدت یک و نیم سال گذشته هم برای این منطقه نقشه راه ترسیم کردند، هم کار کردند و هم برای چند استان دیگر دارای مجوز الگو طراحی کردند.

وی تصریح کرد: همان‌طور که آذربایجان شرقی در بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان الگو انتخاب شده در راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری هم الگوی دیگر استان‌ها قرار گرفته و لازم است از همه کسانی که علی‌رغم کمبود امکانات توانستند کارهای جدید و ثمربخشی در استان انجام دهند تشکر کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به استقرار کانون‌های فناوری منطقه ویژه علم و فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی، گفت: مسوولیت هر یک از کانون‌ها باید به یکی از دستگاه‌ها یا دانشگاه‌ها یا تشکل‌های غیردولتی مرتبط سپرده شود و شرکت‌های فعال در هر زمینه در کانون‌های مرتبط متمرکز شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بسیار مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی، ماموریت منطقه ویژه علم و فناوری را در این زمینه مهم دانست و گفت: در سال جاری توجه ویژه‌ای به این شرکت‌ها خواهیم داشت.

جبارزاده با اشاره به فعالیت ۸۷ شرکت دانش‌بنیان در آذربایجان شرقی، گفت: در دو سال اخیر تعداد این شرکت‌ها افزایش چشمگیری داشته، اما ما می‌خواهیم همه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی استان نگاه و رویکرد دانش‌بنیان داشته باشند، چرا که علم و فناوری برای واحدهای تولیدی مانند اکسیژن ضروری است.

وی با تاکید بر افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان استان، خاطرنشان کرد: سال ۹۵ فرصت بسیاری خوبی برای این مهم است و ما تلاش می‌کنیم مشکلات این شرکت‌ها را در حد اختیار استانی حل کرده و برای مسایلی که در اختیار استان نیست با اخذ دستور ویژه از دولت مساعدت کنیم.

جبارزاده همچنین بر برگزاری نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته تبریز در سال ۹۵ تاکید کرد و خواستار استفاده از اساتید مجرب دنیا در حوزه علم و فناوری در این نمایشگاه شد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که استانداری یک مجموعه ستادی است و بنا ندارد مدیریت منطقه ویژه علم و فناوری را عهده‌دار شود، از دانشگاه‌های استان خواست وارد میدان شوند و مدیریت این منطقه را بر عهده بگیرند.

وی با بیان این که سهام‌داران و صاحبان اصلی منطقه ویژه علم و فناوری، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی هستند، افزود: مدیریت استان همواره حامی و پشتیبان این منطقه خواهد بود.

جبارزاده همچنین با بیان این که تصور درستی از منطقه ویژه علم و فناوری حتی در بین اهالی دانشگاه وجود ندارد، از رسانه‌ها خواست در تبیین اهداف و رویکردهای این منطقه فعال باشند.