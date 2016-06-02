به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه این مدرسه استفاده از اساتید مجرب، استفاده از اساتید ناظر در مباحثهها، سایت کامپیوتری مجهز به اینترنت و نرمافزارهای اسلامی، امکان استفاده از کتابخانه تخصصی قرآن با بیش از ۶ هزارعنوان کتاب، پرداخت کمکهزینه تحصیلی در قالب وام و شهریه و برخورداری از حجره با امکانات مناسب و به تعداد محدود، به عنوان برخی از امکانات برای طلاب سطح ۲ اعلام شده است.
طلاب پایه ششم میتوانند از طریق سایت مدرسه علمیه جعفریه (ع) به نشانی www.jafariekh.ir، پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه خراسان یا مراجعه حضوری به مدرسه به نشانی چهارراه خسروی، اندرزگوی ۱۷، کوچه دوم سمت راست، اقدام به ثبتنام در این سطح کنند.
در این اطلاعیه شرایط ورود به مدرسه علمیه جعفریه نیز قید شده است که اتمام کامل سطح یک، قبولی در آزمون ورودی و التزام کامل به قوانین مدرسه از این جمله است.
مهلت ثبتنام در سطح ۲، پایان مردادماه است و زمان آزمون ورودی از طریق پیامک به اطلاع ثبتنام کنندگان خواهد رسید.
نظر شما