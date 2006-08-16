منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار " مهر" اظهار داشت: از چهارم ماه جاري به طورپيوسته اردوي تيم ملي را برپا كرده ايم و كشتي گيران اعزامي به مسابقات لهستان از آمادگي نسبي برخوردار هستند. بايد توجه داشته باشيم كه مسابقات لهستان براي تمام تيم هاي حاضرجنبه مقدماتي دارد و هدف اصلي حضوري موفق درمسابقات جهاني چين است.

وي ادامه داد : آسيب ديدگي بخشي از كشتي حرفه اي است اما خوشبختانه آسيب ديدگي كشتي گيران اعزامي درحدي نيست كه مانع حضورآنها درمسابقات ياد شده شود.

برزگر تصريح كرد : در مورد نتيجه تيم ايران در مسابقات لهستان نمي توانم قضاوت كنم زيرا هنوز نمي دانيم كه كدام تيم ها دراين مسابقات شركت مي كنند اما ازحضور تيم روسيه اطمينان كامل دارم به نحوي كه دو كشتي گير اين تيم سرسخت ترين رقباي وزن 74 كيلوگرم تيم ايران محسوب مي شوند.

وي بيان كرد: امروز به عنوان آخرين روز قبل از اعزام به مسابقات لهستان با يك مرور فن و تمرينات سبك كشتي گيران را آماده خواهيم كرد اما همانند سابق منتظر دعاي مردم ورزش دوست كشور خواهيم بود.

مديرتيم هاي ملي كشتي كشوربا اظهار خوشحالي از وضعيت كشتي گيران خاطرنشان كرد: كشتي گيران حاضر در اردو از نظرهرگونه امكانات رفاهي تامين هستند و هيچگونه دغدغه اي به جز انجام تمرينات ندارند و بلافاصله پس از بازگشت با برگزاري جلسه اي با كميته فني از چهارم شهريورماه جاري اردوي اردبيل را بر پا خواهيم كرد و برگزاري اين اردوها را به طور منسجم تا روز اعزام به مسابقات جهاني چين ادامه خواهيم داد.

مسابقات جام زيلوفكسي لهستان از 28 ماه جاري آغازشده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت . كشتي گيران كشور بامداد چهارشنبه به كشور تركيه رفته و سپس از آنجا براي شركت در مسابقات ياد شده به لهستان اعزام خواهند شد.