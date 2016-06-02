فقر اراضی آموزشی شهرستان شهریار را تهدید می کند

علی ذبیحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به توسعه زیرساخت های آموزشی از سوی مسئولان شهرستان شهریار اظهار داشت:بدون تردید یکی از الزامات توسعه علمی و آموزشی به تأمین زیر ساخت های سخت افزاری معطوف می شود و هر گونه خللی در این عرصه، نظام آموزشی را با چالش هایی جدی مواجه می سازد.

مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت:یکی از اصلی ترین دغدغه ما به کم توجهی به اراضی آموزشی در این شهرستان معطوف می شود که باید با نگاهی ویژه و جدی نسبت به بهره وری و بهره گیری مثبت و سازنده از زمین هایی با کاربری آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود:متأسفانه برخی انبوه سازان راهکارهای فرار از قانون را آموخته اند و یکی از پیامد های این وضعیت، تحمیل آسیب و خسارت به مراکز و واحدهای آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:بر اساس ارزیابی های انجام شده در شهریار و اندیشه، به ازای افزایش ۴۰ هزار واحد مسکونی در سال های اخیر، تنها چهار واحد آموزشی احداث شده که این میزان نشان دهنده رشد نامتناسب امکانات آموزشی در مقایسه با افزایش ساختمان ها و بناهای مسکونی است.

وی افزود:کمبود و کسری ۱۰۳ مدرسه بواسطه عدم انجام تعهدات به موقع انبوه سازان از محل ماده ۱۸، از دیگر چالش ها و معضلات حوزه آموزشی و تربیتی شهرستان شهریاراست و به واقع در هشت سال گذشته تنها ۱۳ مدرسه احداث شده که با عنایت به رشد فزاینده جمعیت دانش آموزی، رقم و عدد بسیار ناچیزی به شمار می رود.

نماینده روسای آموزش و پرورش استان تهران در وزارتخانه متبوع گفت:استمرار وضعیت موجود برای حوزه آموزش و تعلیم و تربیت شهرستان شهریار مخاطره آمیز است و ادامه این روند می تواند این منطقه را با فقر و محدودیت هایی جدی در بخش اراضی آموزشی همراه سازد.

ذبیحی یادآور شد:پیش بینی می کنیم در صورت عدم تجدید نظر در رویه فعلی، شهریار نیز مانند مناطقی همچون قدس و بهارستان در آینده با فقر اراضی مناسب برای اختصاص به کاربری آموزشی مواجه شود.