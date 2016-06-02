آماده کنسرسیوم با ترکیه هستیم/همکاری درصورت رسیدن تولیدبه صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، غضنفری در جریان دیدار با اتحادیه ساخت صنایع جانبی گلخانه ترکیه که در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حضور یافتند، گفت: علاقه مند به توسعه همکاری دوجانبه هستیم؛ امیدواریم با تحقق ۳۰ میلیارد دلاری که بین دو دولت منعقد شده ما نیز در این راستا گام های مثبتی برداریم.

وی با بیان اینکه قطعا استعداد و توانمندی های استان تهران برای شما احصا شده است، ادامه داد: لازم است برای قرارگرفتن در جریان امور با ساز و کار جدی تری وارد عمل شد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران جزئی از حاکمیت کشور است، افزود: باید بخشی از سیاست های حوزه کشاورزی را در این سازمان هدایت و حمایت کنیم.

غضنفری گفت: در حوزه کشاورزی زیربخش، توسعه واحدهای گلخانه ای به عنوان موضوع استراتژیک مطرح است، از این رو علاقه مند هستیم که از توان علمی، تکنولوژی و توانمندی های شما در بخش گلخانه ای بهره مند شویم.

وی با تأکید بر اینکه علاقه مند هستیم که از آخرین روند تولید محصولات گلخانه ای کشور ترکیه مطلع شویم، بیان داشت: ضمن اینکه تمایل داریم از برنامه های کشور ترکیه در جهت صادرات محصولات گلخانه ای مطلع شویم.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: ازآنجایی که کشور ترکیه در حوزه گلخانه موفق عمل کرده است، خواستار این هستیم که در حوزه صادرات به صورت مشترک با یکدیگر فعالیت کنیم.

غضنفری با تأکید بر اینکه جامعه هدف ما برای صادرات کشور ترکیه نیست، گفت: باید در این راستا بازاریابی صورت بگیرد؛ استان تهران دارای زمین های مستعد، کشاورزان مجرب و آب و هوای مطلوب است از این رو می تواند محصولات مورد نظر ترکیه را تولید کند.