تداوم درگیری های نیروهای دولتی لیبی با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع لیبیایی اعلام کردند: در درگیری میان نیروهای وابسته به دولت لیبی و همپیمانان آن با داعش در نزدیکی شهر سرت ۱۰ نظامی کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این نیروها که بیشتر مصراته ای هستند قصد دارند که سرت را از داعش آزاد کنند.نیروهای دولتی لیبی در غرب سرت یک نیروگاه برق را به کنترل خود درآوردند.

نیروهای دولتی لیبی موفق به انهدام چهار خودرو بمبگذاری شده داعش قبل از رسیدن به هدف شدند.

در همین حال مرکز رسانه ای عملیات موسوم به بنیان مرصوص گزارش داد که درگیری ها با داعش در داخل مرزهای اداری شهر سرت است و نیروهای دولتی بر وادی جارف مسلط شده اند.

قبلا نیز نیروهای دولتی لیبی در شرق این کشور دو منطقه کوچک را از کنترل داعش خارج کرده بودند.

جامعه بین المللی امیدوار است که دولت مورد حمایت جهانی در لیبی بتواند گروههای مسلح در لیبی را برای شکست داعش جمع کند.

داعش با بهره گیری از هرج و مرج داخلی در لیبی سال گذشته شهر سرت را به اشغال خود درآورده بود.