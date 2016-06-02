هنر اصفهان به تحولی عظیم نیاز دارد

امرالله احمدجو در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دورهمی هنرمندان شهر اصفهان به میزبانی شهرداری اصفهان در باغ مسکین این شهر اظهار داشت: این نشستها بسیار خوب و قابل توجه است زیرا کمترین بازخورد و خروجی چنین برنامههایی، با خبر شدن از حال یکدیگر و فعالیتهای هنری دیگر هنرمندان و همچنین شروع فعالبتهای هنری است. برگزاری این دیدار سبب شده که هنرمندان پس از مدتها همدیگر را ببینند و مسئولان متوجه شوند که اصفهان هنرمندان بسیار زیادی را در خود جای داده است.
وی پیرامون پیامدها و تاثیرات برنامههایی نظیر ویژهبرنامه سهشنبه شب افزود: از چنین دورهمیهایی نباید انتظار خروجی و اتفاقات تازهای داشته باشیم زیرا این برنامهها نشستهای تخصصی نیست و در راستای تحقق فعالیتهای اجرایی هم نیست. در مجموع، خروجیها و پیامدهای گفتوگوهایی که انجام میشود باید در آینده و در اثرات هنری هنرمندان صورت پذیرد.
این کارگردان مطرح اصفهانی تصریح کرد: برگزاری این برنامهها در حاشیه فعالیتهای فرهنگی و هنری، اهمیت دارد اما باید توجه اصلی و کمک شهرداری و متولیان هنر به کارهای و انواع اثرات هنری قابل شروع باشد.
وی گفت: اصفهان بیش از هر شهر دیگری ظرفیت و توانایی هنری را دارد و اگرچه تهران به عنوان پایتخت سیاسی کشور مطرح است اما بدون شک اصفهان پایتخت هنری ایران به شمار میرود. در صورتی که مسئولان به خوبی از هنرمندان پشتیبانی به عمل آورند، بدون شک اصفهان در بحث هنر بیش از این در سطح بینالملل شناخته میشود.
احمدجو تصریح کرد: متاسفانه در اصفهان همه امکانات بالقوه است اما باید با تلاش و همیاری، این امکانات بالفعل شود و تا زمانی که از این امکانات استفاده نشود، نتیجهای به دنبال نخواهد داشت.
وی افزود: در بحث سینمایی اکثر افرادی که به اصفهان برای ضبط فیلم سفر میکنند، تنها لوکیشنهایی همچون رودخانه زایندهرود و میدان نقش جهان را در نظر دارد، در صورتی که ما در اصفهان چهار فصل را مشاهده میکنیم و از هر طرف جغرافیایی لوکیشنهای خوب و قابل توجهی مشاهده میکنیم.
همکاری با داوو میرباقری در ساخت «سلمان فارسی»
این کارگردان مطرح اصفهانی درباره کم کاریاش در سینمای کشور تاکید کرد: دلیل کمکار کردن من در سینما را باید از مسئولان پرسید و فکر میکنم پاسخ این سوال را باید مسئولان بدهند. البته خوشحال هستم که اکنون مسئولان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به فکر تقدیر از اینجانب افتادهاند. اکنون به صورت اجرایی در حال انجام فعالیت سینمایی نیستم ولی فیلمنامهای از داوود میرباقری به نام «سلمان فارسی» مد نظر بوده و در حال کامل کردن گفتوگوهای آن هستم. مدتی پیش نیز قصهای نوشته بودم که تبدیل به فیلمنامه شده است.
وی درباره عرصه گسترده فرهنگی و فعالان بزرگ فرهنگی در اصفهان اظهار کرد: فرهنگ عرصه بسیار گسترده و بزرگی را شامل میشود و میتواند ادبیات ، مذهب، ملیت و زبان را به صورت کامل در بر گیرد. اصفهان فرهنگ بسیار گستردهای را دارد اما باید برای شناسایی آن توسط دیگران و توضیح پیرامون فرهنگ این شهر اقدامات لازم صورت گیرد.
احمدجو بیان کرد: زمانی که در اصفهان کمی به نگرش فرهنگی توجه داشته باشیم، به صورت کامل با فرهنگ این شهر آشنا میشویم.
وی افزود: به نظر من یکی از موضوعات اصلی شهرداری اصفهان توجه به موضوع فرهنگسازی است و اکنون که مسئولان و هنرمندان گرد هم آمدهاند، برگزاری فعالیتهایی از این دست باید باید مستمر باشد تا تحولی در هنر اصفهان پدیدار شود.
گفتنی است، امرالله احمدجو، کارگردان و فیلم نامهنویس اصفهانی که نویسندگی آثاری همچون دنیای وارونه، شاخههای بید و تفنگ سرپر را در کارنامه خود دارد، یکی از از هنرمندان مطرح این شهر به شمار میرود. وی در کارنامه خود ساخت مجموعه روزی روزگاری را ثبت کرده که یکی از کارهای ماندگارسینمای ایران نیزبه حساب میآید.
توانایی بالای امرالله احمدجو کارگردان این مجموعه در به تصویر کشیدن فضا و زندگی افراد و قماش مختلف اعم از راهزن و کوچنشین و روستایی با کمترین میزان تعصب سیاسی، منحصر بهفرد است.
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