قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز پنج شنبه با ترکیبی از روند صعودی و نزولی آغاز به کار کرد، این درحالی است که در آستانه نشست اوپک گمانه زنی ها بر سر عدم اعمال سیاست کاهش تولید از سوی این سازمان قوت گرفته است.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۵ سنت افزایش به ۴۹ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید اما قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۹ سنت کاهش در برابر ۴۸ دلار و ۹۲ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین تولید فعلی اوپک ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که علیرغم افزایش تولید نفت از سوی کشورهای خاورمیانه تقریبا تولید نفت این سازمان در سال جاری میلادی بدون افزایش نسبت به سال قبل به کار خود ادامه می دهد و علت آن روند کاهشی تولید نفت نیجریه، لیبی و ونزوئلا است.