سینا شکری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با اجرای فاز دوم طرح اینترنت تا پایان تابستان امسال ۲۴۸ روستای استان به اینترنت پرسرعت مجهز خواهد شد و هم‌اکنون اقدامات فنی و نصب تجهیزات اینترنت ۱۳۸ روستا انجام و مابقی نیز در حال اجرا است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۴۸ روستای خراسان شمالی از داشتن اینترنت پرسرعت محروم هستند.

کارشناس اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان شمالی تصریح کرد: با برگزاری مناقصه و با مشخص شدن پیمانکار و ایجاد زیرساخت‌ها مراتب اجرای اینترنت پرسرعت برای این روستاها مشخص خواهد شد.

شکری خاطرنشان کرد: روستای روئین اسفراین از روستاهای پیشتاز برخوردار از اینترنت است که به‌عنوان روستای پایلوت هم‌زمان با چند استان دیگر به‌صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس‌جمهور در سال ۹۳ افتتاح شد.

وی اظهار داشت: با استفاده از این خدمات، امکان استفاده از سرویس‌های پایه مخابراتی، فناوری اطلاعات و خدمات پستی برای تمامی افراد در روستاهای خراسان شمالی فراهم می‌شود.

کارشناس اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان شمالی گفت: اکثر مردم روستاهای محروم خراسان شمالی از خدمات ارائه‌شده اینترنت رضایت کافی را دارند.