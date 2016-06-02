هومن جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه شکار ممنوع آریز بافق، کریدور زیستگاه یوزپلنگ آسیایی بین منطقه شکار ممنوع دره انجیر و کوه بافق است.

وی تصریح کرد: آماری که تاکنون از یوزپلنگ آسیایی در ایران به ثبت رسیده است به ۵۰ تا ۷۰ قلاده می رسد.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی عنوان کرد: از این تعداد، پنج قلاده در منطقه شکار ممنوع آریز بافق زندگی می کنند که ۱۰ درصد جمعیت این گونه ارزشمند را تشکیل می دهد.

جوکار بیان داشت: منطقه شکار ممنوع آریز بافق یکی از بهترین زیستگاه‌های بیایبانی و حیات وحش فلات مرکزی ایران است.

وی عنوان کرد: اهمیت این منطقه به بکر بودن آن است ضمن اینکه این منطقه قلمرو یوزپلنگ آسیای است و به تازگی نیز ارتقا یافته و از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است.