  1. استانها
  2. یزد
۱۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

مدیر پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی:

سکونت ۱۰ درصد جمعیت یوزپلنگ‌های آسیایی در منطقه شکار ممنوع آریز

سکونت ۱۰ درصد جمعیت یوزپلنگ‌های آسیایی در منطقه شکار ممنوع آریز

یزدـ مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: منطقه آریز بافق بهترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است و ۱۰ درصد از جمعیت این گونه در این منطقه زیست می کنند.

هومن جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه شکار ممنوع آریز بافق، کریدور زیستگاه یوزپلنگ آسیایی بین منطقه شکار ممنوع دره انجیر و کوه بافق است.

وی تصریح کرد: آماری که تاکنون از یوزپلنگ آسیایی در ایران به ثبت رسیده است به ۵۰ تا ۷۰ قلاده می رسد.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی عنوان کرد: از این تعداد، پنج قلاده در منطقه شکار ممنوع آریز بافق زندگی می کنند که ۱۰ درصد جمعیت این گونه ارزشمند را تشکیل می دهد.

جوکار بیان داشت: منطقه شکار ممنوع آریز بافق یکی از بهترین زیستگاه‌های بیایبانی و حیات وحش فلات مرکزی ایران است.

وی عنوان کرد: اهمیت این منطقه به بکر بودن آن است ضمن اینکه این منطقه قلمرو یوزپلنگ آسیای است و به تازگی نیز ارتقا یافته و از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است.

کد مطلب 3675247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها