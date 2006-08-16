ايران سه نماينده در جشنواره فيلم مذهب امروز دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران اعلام كرد سه فيلم "با او" ساخته نقي نعمتي، "باز باد در گندمزار پيچيد" ساخته اسماعيل يوسفي رامندي و "نامه اي به آندره" ساخته زهره زماني و علي حاجي پور براي حضور در جشنواره فيلم "مذهب امروز" پذيرفته شدند.

فيلم كوتاه "با او" كه در جشنواره هاي متعدد بين المللي حضوري موفق داشته، داستان راننده اي است كه در مسير ماموريت كاري معلم روستايي را سوار مي كند و در طول مسير اتفاقات غير قابل پيش بيني برايش روي مي دهد. فيلم كوتاه "باز باد در گندمزار پيچيد" نيز درباره مرد روستايي است كه با مهاجرت اهالي روستا به تنهايي در جهت حفظ آداب و سنن روستا كوشش مي كند. "نامه اي به آندره" هم قصه زني ارمني است كه از زن مسلماني به همراه چهار فرزندش سرپرستي مي كند.

جشنواره مذهب امروز كه نهمين دوره خود را پيش رو دارد، در سه بخش رقابتي فيلم هاي بلند، مستند و كوتاه و غيرداستاني از 19 تا 22 مهرماه در شهر ترنتو ايتاليا برگزار مي شود.