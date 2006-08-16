به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،"سوجانان پارنوحادينين گرات "نماينده اندونزي در واشنگتن در جمع

خبرنگاران درهمايش باشگاه ملي مطبوعات گفت:" وقتي موضوع هسته اي ايران به وسيله سازمان ملل در سطح بين المللي رسيدگي مي شود . ما معتقديم كه هنوز جا براي مذاكرات خارج از شوراي امنيت وجود دارد ".



وي افزود :"البته تا پايان ماه جاري ، ما شاهد چگونگي برخورد جهان با موضوع هسته اي ايران خواهيم بود ".



نماينده اندونزي كه تا اين مرحله كشورش به حل و فصل موضوع هسته اي ايران در خارج شوراي امنيت سازمان ملل اميدوار است، دراين باره خاطرنشان كرد:" من نمي دانم كه آيا يك هفته ديگر همه چيز مي تواند تغيير كند تا نه ؟ .



شوراي امنيت سازمان ملل 31جولاي قطعنامه اي ضد ايراني تصويب كرد. در اين قطعنامه به ايران تا 31 آگوست فرصت داده شد كه تمامي فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد .