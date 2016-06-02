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۱۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لتونی/ ۴۶

برنامه‌های ظریف در لتونی/ وزیر خارجه امشب به تهران بازمی‌گردد

برنامه‌های ظریف در لتونی/ وزیر خارجه امشب به تهران بازمی‌گردد

وزیر امور خارجه کشورمان، در آخرین مقصد سفر منطقه‌ای خود، با رئیس جمهور، رئیس مجلس و چندتن از وزرای لتونی دیدار و گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به لتوني، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان پس از ورود به ريگا با رئيس جمهور اين كشور دیدار کرد.

ديدار و گفتگو با وزير حفاظت محيط زيست لتوني، شركت در نشست تجاري ايران و لتوني در هتل "راديسون بلو" ريگا، ملاقات با وزير خارجه لتوني و امضاي يادداشت تفاهم همكاري هاي سياسي ميان دو كشور و شركت در ضيافت ناهار، از جمله برنامه هاي پيش از ظهر وزير امور خارجه كشورمان خواهد بود.

ظريف همچنین بعد از ظهر امروز در نشست خبري مشترك با همتاي لتونيايي خود به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

وزير امور خارجه كشورمان همچنين به همراه وزير خارجه لتوني با حضور در بناي يادبود آزادي، مراسم نثار تاج گل به اين بنا را انجام می‌دهد.

ملاقات با رييس پارلمان و ديدار و گفتگو با وزير كشاورزي لتوني از ديگر برنامه هاي ظريف است.

وزير امور خارجه كشورمان قرار است در اين سفر از شهر قديم ريگا و همچنين از موزه تاريخ اشغال لتوني بازديد كرده و دفتر يادبود اين موزه را امضا كند.

وی امشب به تهران بازمی‌گردد.

کد مطلب 3675275

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