به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو بعد از پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال ایران برابر چین اظهار کرد: به اعضای تیم چین به خاطر بازی بزرگ و خوبی که از خود نشان دادند، تبریک می گویم. وی افزود:امروز فشار بسیار زیادی روی هر دو تیم وجود داشت. من به خاطر این نتایجی که کسب کردیم بسیار خوشحالم. حالا ما به ریو نزدیک تر شدیم. این پیروزی خیلی به ما کمک می کند تا به سهمیه المپیک برسیم.

تیم های ملی والیبال ایران و چین صبح امروز پنجشنبه در سالن مترو پولیتن توکیو دیدار خود را در چارچوب رقابتهای انتخابی المپیک برگزار کردند که این بازی فینال گونه برای آسیایی ها با برتری تیم ۳ بر ۲ ایران خاتمه یافت.

تیم کشورمان ست های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با امتیازات ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۸ بر ۱۶ برنده شد و ست های دوم و چهارم را ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ واگذار کرد. این چهارمین برد تیم ایران بود. بدین ترتیب شاگردان لوزانو در آستانه کسب سهمیه المپیک قرار گرفتند تا رویای ۵۲ ساله کشورمان را تحقق بخشند.