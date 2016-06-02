تغییر وضعیت نیروهای قراردادی از دغدغه های وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح بخش لیبر بیمارستان هاجر شهرکرد با اشاره به اینکه تغییر وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی ازدغدغه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که مشکل نیروهای قراردادی حوزه سلامت حل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تلاش های بسیاری در راستای توسعه خدمات درمانی در سطح کشور انجام شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی درکشور هستم، عنوان کرد: کاهش هزینه بیماران از اهداف اصلی دولت است.

سید حسن قاضی زاده هاشمی در ادامه یادآور شد: با بهره برداری از پروژه های حوزه سلامت و درمان استان چهارمحال و بختیاری، کیفیت خدمات در این استان افزایش پیدا می کند.

بخش لیبر بیمارستان هاجر شهرکرد شامل 9 اتاق زایمان در آب است و با بهره برداری از بخش لیبر بیمارستان هاجر امکان زایمان در آب در شهرکرد فراهم شد.