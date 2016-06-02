به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد در مسجد حظیره یزد با اشاره به روند مبارزات امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام راحل زمانی دست به قیام علیه رژیم طاغوت زد که خلاء مدیریت و نبود رهبری در جامعه وجود داشت.

وی عنوان کرد: قیام امام خمینی (ره) زمانی شکل گرفت که نه شرایط داخلی کشور فراهم بود و نه شرایط خارج از کشور و جامعه نیز آمادگی قیام و حرکتی جدی در این مسیر را نداشت.

علوی بیان کرد: امام خمینی (ره) راهی که انتخاب کرده بودند را به مردم و جامعه نشان دادند و مردم به تدریج به نهضت ایشان پیوستند که این راه هنوز هم ادامه دارد.

وزیر اطلاعات یادآور شد: وقتی ابعاد مختلف قیام امام راحل مشخص شد و در جامعه ظهور و بروز پیدا کرد، رژیم طاغوت دست به کار شد و نخستین اقدام او مبارزه با جایگاه مردم، تعرض به اسلام و حذف شرط مسلمان بودن انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که امام این خطر را احساس کردند.

امام با مهندسی فرهنگی خلأ موجود در جامعه را جبران کرد

وی ادامه داد: امام نیز متوجه این اقدامات رژیم طاغوت شد و تلاش کرد با مهندسی فرهنگی، خلأ موجود در جامعه را جبران کند و نبود یک رهبر واحد را با تشکیل شورای علما و مراجع جبران کرد.

علوی با بیان اینکه با رفع خلاء مدیریت و رهبری در آن سال‌ها از سوی امام، اقدامات انسجامی و نظام‌مندی در پیشبرد این قیام آغاز شد که شکل‌گیری هیئت‌های موتلفه اسلامی در این راستا بود.

وزیر اطلاعات با اشاره به اقداماتی که امام در آن دوران انجام داد، افزود: امام با اقشار مختلف مردم از طریق گروه‌ها و افراد شاخص ارتباط برقرار کرد و به این شکل نهضت امام در بطن جامعه راه یافت و افراد متعددی از گروه‌های مختلف به این نهضت پیوستند.

وزیر اطلاعات با اشاره به حرکات و جنب و جوش علما در سال‌های قیام گفت: فریاد‌های اعلام خطر امام خمینی(ره) در مورد اسلام و مصوبه‌ای که شاه اعلام کرده بود موجب شد تا علما و روحانیون در سطح حوزه‌های علیمه نیز تشکل منسجمی را شکل دهند و حضرت امام را در این قیام همراهی کنند.

مبارزه امام راحل حرکتی در مسیر آگاه کردن مردم بود

علوی با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری قیام خونین ۱۵ خرداد و نقش آن در به بار نشستن انقلاب اسلامی اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) با صحبت‌های کوبنده و محکم خود در محکومت رژیم شاهنشاهی خون شهادت را در رگ‌های جامعه و جوانان کشور جاری ساختند و جوانان برای مبارزه در میدان نبرد علیه ظلم و ستم و استبداد شاهنشاهی آماده شدند.

وی افزود: پس از دستگیری امام خمینی (ره) و مطلع شدن مردم از این رفتار شاه و انتقال ایشان به تهران، قم به جنب و جوش افتاد و زنان و مردان در حرم حضرت معصومه (س) تجمع کردند که در پی این حرکت بازار‌های تهران و یزد و تبریز تعطیل شد و رفته‌ رفته‌ دامنه این مبارزه در کشور گسترده شد که رژیم شاهنشاهی دست به کشتار مردم زد.

وزیر اطلاعات یادآور شد: مبارزه امام در همه این دوران مسلحانه نبود بلکه ایشان معتقد به آگاه کردن مردم بودند و بر این باور بودند که اگر مردم آگاه شوند، شاه دیگر در کشور جایگاهی نخواهد داشت.