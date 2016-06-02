جشنواره فیلم و موسیقی کراکوف از پولانسکی تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جشنواره فیلم و موسیقی کراکوف با برگزاری نهمین دوره خود، در حالی که بار دیگر سازندگان موسیقی فیلم و متخصصان موسیقی را در قلب شهر قدیمی گردآورد از رومن پولانسکی نیز تجلیل کرد.
جشنواره امسال که از ۲۴ تا ۳۰ ماه می برگزار شد، ۳۱ ماه می مراسم اختتامیه خود را با برگزاری کنسرت به پایان برد.
این جشنواره جایزهای نیز از سوی انجمن فیلمسازان لهستان به رومن پولانسکی اهدا کرد تا به این وسیله از تاثیر او بر سینمای کشورش لهستان تقدیر به عمل آورد. این فیلمساز ۸۲ ساله که شهروند کراکوف است در این مراسم روی صحنه رفت تا جایزه خود را دریافت کند و ضمن آن گفت: من فقط یک پسربچه کراکوفی هستم، هرگز فکر نکردهام که خیلی جلو رفته باشم.
این در حالی است که در هفته اخیر پولانسکی بار دیگر در سرتیتر خبرها جای گرفته بود زیرا دادگستری آمریکا اعلام کرده بود، با حکم دادگاه لهستان مبنی بر تحویل ندادن وی به آمریکا مخالفت میکند. دولت لهستان نیز اعلام کرد این امر را با تصویب قانونی در ماه آگوست (مرداد) به طور کل ممنوع اعلام خواهد کرد.
در جشنواره فیلم و موسیقی کراکوف از آلکساندر دسپلت نیز تقدیر شد. این آهنگساز برنده جایزه اسکار، آهنگ جدیدترین فیلمهای پولانسکی یعنی «ونوس در خز»، «کشتار» و «سایهنویس» را ساخته است. این آهنگها در کنسرت شب آخر در تجلیل از پولانسکی نواخته شدند. دسپلات نیز جایزه کیلار را برای تاثیرگذاریاش در موسیقی فیلم دریافت کرد.
از دیگر موارد برجسته این کنسرت حضور آهنگسازانی چون کلیف مارتینز سازنده آهنگ فیلمهایی چون «بران» و «شیطان نئونی» و یوهان یوهانسون سازنده آهنگ «سیکاریو» بودند.
جان پاول آهنگساز انیمیشن «چطور اژدهای خود را تربیت کنیم» و هری گریسون ویلیامز سازنده آهنگهای انیمیشن «شرک» و هیترو پریریا آهنگساز برزیلی انیمیشن «انگری بردز» نیز با اجرا آهنگهایشان به صورت زنده تجلیل شد.
یک کارگاه تخصصی نیز با حضور این آهنگسازان درباره جایگاه موسیقی کلاسیک در موسیقی فیلم، موسیقی الکترونیک و مهندسی صدا در حاشیه این شب برگزار شد که پولانسکی نیز در آن حضور یافت و سخنرانی کرد.
جایزهای نیز به دن کارلین به عنوان سفیر این جشنواره برای تدوین آثاری که منجر به دریافت جایزه امی برای وی شده، اهدا شد. وی از دستاندرکاران بخش موسیقی فیلم جشنواره ساندنس نیز هست.
جایزه استعداد جوان آهنگسازی نیز به آهنگساز هلندی یوپ اسپورک ۲۸ ساله اهدا شد.
در این برنامه اعلام شد سال آینده در دهمین سال برگزاری این جشنواره، ۱۰ کنسرت برگزار خواهد شد.
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