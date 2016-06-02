به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد یزدی روز پنجشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان اعزامی در ماه رمضان اظهار کرد: وقتی درسنامههای اول هر سال را میبینم که مدیران حوزه تدوین میکنند و در اختیار استادان میگذارند، خیلی کم درسهایی وجود دارد که به مبانی حکومتی توجه داشته باشد.
وی افزود: کتابها و بحثهایی که نظام اسلامی را تشریح میکند و به انسان درباره نظام اسلامی، شناخت میدهد خیلی کم در حوزه تدریس میشود.
رئیس جامعه مدرسین با اشاره به خلاصه کردن کتابهای قوانین و اصول، تاکید کرد: بايد حداقل یک درس خارج در حوزه علمیه داشته باشیم که به اصول حاکمیتی بپردازد.
آیتالله یزدی افزود: بحثهایی که در کتابهای فقهی متعارف ما وجود دارد را میتوان برای طلاب تدریس کرد.
وی با اشاره به نمونههایی از راهاندازی درسهای متناسب با شرایط روز جامعه اظهار کرد: مرحوم آیتالله بروجردی با وجود اینکه حکومت طاغوت وجود داشت، بحث قضا را در درسها شروع کرده بود بنابراین توقع این است که حوزویان در مسائل مورد نیاز روز جامعه تفقه کنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، بررسی ابعاد فقهی ناباروری را یکی از مورد نیاز جامعه دانست و تاکید کرد: متاسفانه در حوزه علمیه بحثی در مورد ناباروری نمیشود.
آیتالله یزدی تاکید کرد: حوزه علمیه که مرکز تفقه دین است میبایست نیازمندیهای امت اسلامی را بفهمد و برای مردم تبیین کند ولی متاسفانه در حوزه به این قبیل مسائل توجه نمیشود.
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