اعلام اسامی سخنرانان وبرنامه های ارتحال امام راحل در استان تهران

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل اظهار داشت: سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل، فرصت مناسبی برای بیان ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی است.

رییس ستاد گرامیداشت ۱۴ خرداد شهرستان های استان تهران افزود: ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۴ خرداد در شهرستان ها و مناطق مختلف استان تهران تشکیل و برنامه های متنوعی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: مردم استان تهران همواره در برهه های مختلف، عشق و ارادت خود را به نظام اسلامی و امام راحل نشان داده اند و قطعا در ۱۴ خرداد، حماسه ای دیگری خلق خواهند کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در ادامه با تشریح برنامه های محوری سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل اظهار داشت: مراسم ۱۴ خرداد در مسجد رضویه راه آهن ورامین با سخنرانی سعید جلیلی عضو مجموع تشخیص مصلحت نظام و در مصلای شهرستان دماوند با سخنرانی حجت الاسلام اشراقی رییس اداره اوقاف برگزار می شود.

وی تأکید کرد: مراسم ارتحال ملکوتی امام راحل در شهرستان اسلامشهر با سخنرانی حجت الاسلام طباطبایی نسب معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران و در مجتمع امام خمینی(ره) شهرستان پاکدشت با سخنرانی مهندس حاجی برگزار خواهد شد.

محمودی گفت: مراسم ارتحال امام راحل در مصلای نماز جمعه شهریار با سخنرانی گواهی مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله و در مصلای شهرستان رباط کریم با سخنرانی سردار آسودی مشاور عالی فرهنگی نماینده ولی فقیه در سپاه و در شهرستان قدس با سخنرانی حجت الاسلام مهدی شیخ نماینده مردم تهران در مجلس برگزار می شود.

وی ادامه داد: مراسم ارتحال امام خمینی(ره) در شهرستان ری با سخنرانی حبیب زاده نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام حسین(ع)، در شهرستان ملارد با سخنرانی حجت الاسلام نظری نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت سید الشهدا(ع) تهران و در شهرستان قرچک با سخنرانی حجت الاسلام ثمری استاد حوزه و دانشگاه برگزار می شود.