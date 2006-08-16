وزراي امورخارجه كشورهاي موافق اعزام نيرو به لبنان گردهم مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، منابع ديپلماتيك با اعلام اين خبر افزودند : وزراي امورخارجه كشورهاي فرانسه، تركيه، پاكستان و مالزي در نظر دارند، امروز در بيروت گردهم آمده و علاوه بر گفتگو درباره آخرين تحولات خاورميانه درباره اعزام نيروي نظامي به مناطق مختلف لبنان نيز به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .

بر اساس گزارش منابع خبري در لبنان، تاكنون كشورهاي اندونزي، مالزي، مغرب، اسپانيا، ايتاليا و تركيه آمادگي خود را براي اعزام نيروي نظامي به لبنان اعلام كردند .

در حال حاضر نيروهاي سازمان ملل در لبنان بالغ بر 2 هزار تن هستند كه بر اساس تصويب شوراي امنيت به حدود 15 هزار نيرو افزايش مي يابد .

برخي كشورها هنوز بر سر اعزام نيرو به لبنان داراي اختلاف نظرهاي داخلي هستند كه از آن جمله مي توان به آلمان اشاره كرد .

اين در حالي است كه " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در سخناني در بروكسل اظهار داشت : اتحاديه اروپا خواستار حضور نيروهاي نظامي آلمان در خاورميانه است.