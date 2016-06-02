«خاطرات خانه متروک» در حوزه هنری قزوین اکران و نقد می شود

حمید رضا ملازینل در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: موضوع فیلم مستند خاطرات خانه متروک، رخدادهای جنگ جهانی اول در ایران و همچنین رویدادهای ناب اما فراموش شده ای است که پیش تر در کمتر اثری مورد اشاره قرار گرفته و یا اینکه در هیچ کتاب و فیلمی به این وقایع اشاره ای نشده است.

وی افزود: اکران این اثر که به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه کنندگی محسن یزدی در حوزه هنری تولید شده و در جشنواره های متعددی از جمله جشنواره سینما حقیقت و سایر جشنواره ها، جوایزی را دریافت کرده است در راستای افزایش دانش سینمایی، تاریخی و سطح آگاهی علاقمندان و سینما دوستان استان قزوین انجام می شود.

کارگاه گفتگو در مصاحبه تاریخ شفاهی برگزار می شود

معاون فرهنگی حوزه هنری استان قزوین همچین از برگزاری کارگاه تخصصی گفتگو در مصاحبه تاریخ شفاهی خبر داد و افزود: این کارگاه به همت حوزه هنری قزوین روز یک شنبه ۱۶ خردادماه جاری ساعت ۱۵ تا ۱۹ در ابتدای خیابان عبید زاکانی، ستاد کنگره شهدای استان قزوین با حضور کارگردان و تهیه کننده فیلم، کارشناسان و علاقمندان برگزار می شود.

ملازینل ادامه داد: کاوش در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حیطه جدیدی است که طی سالیان اخیر در ایران و با توصیه های اکید رهبری مبنی بر انتقال تجربیات و روایت های ناب انقلاب و دفاع مقدس در حال انجام شدن است از این رو با توجه به جوان بودن این مطالعات، پژوهشگران این حوزه، نیاز مبرمی به گذراندن دوره های تخصصی دارند که برهمین اساس این کارگاه توسط حوزه هنری قزوین برگزار خواهد شد.