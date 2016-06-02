نیروگاه بادی بخش خصوصی کشور در منطقه سیاهپوش قزوین احداث می شود

سعید بهادیوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای فرامین مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تحقق اهداف وزارت نیرو در احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه بخش خصوصی با انرژی های تجدید پذیر در کشور، پس از یک سال مذاکرات و پیگیری مداوم قرار داد احداث اولین نیروگاه بادی بخش خصوصی کشور در منطقه سیاهپوش استان قزوین مابین شرکت زیمنس دانمارک و شرکت آرین مه باد به امضا رسید.

وی افزود: در این قرارداد که ۱۲ خرداد در معاونت انرژی وزارت نیرو و با حضور مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران و شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به امضا رسید چهار محور اساسی خرید دوربین های ۳.۴ مگاوات آهن ربای دائم از شرکت زیمنس دانمارک، تامین قطعات به مدت ۱۵ سال توسط شرکت زیمنس دانمارک، نصب و راه اندازی با همکاری نمایندگی این شرکت و آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در ایران مورد تاکید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: امیدواریم همه مراحل انتقال توربین ها به بندرعباس و از آنجا به مرز بادی سیاهپوش، همچنین نصب و راه اندازی آنها تا پایان سال ۹۶ به اتمام برسد و در ابتدای سال ۹۷ بهره برداری از نیروگاه آغاز شود.

بهادیوند چگینی در خصوص این توربین ها یادآور شد: این توربین ها از بزرگترین توربین هایی خواهد بود که تاکنون در کشور نصب شده است و استان قزوین به علت شرایط خوب آب و هوایی یکی از بهترین استانها برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر است و در سالهای اخیر نیز سرمایه گذاران زیادی اعلام آمادگی کرده اند.