به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "بهرام عين اللهي" در گفتگو با خبرنگاران افزود: يك دستيار از روزي كه وارد بخش بيمارستان مي شود بايد به طور مداوم سنجش شود تا زماني كه فارغ التحصيل مي شود و در اين سنجش چگونگي رفتار با بيمار نحوه كار عملي اش مورد بررسي قرار گيرد.

وي اضافه كرد: سنجش امتحانات شفاهي در تمام دنيا بيشتر مورد تأكيد است زيرا هر چه بر امتحانات شفاهي تأكيد بيشتري شود دستيار نيز به بيمار و موضوعات باليني نزديك تر مي شود اما در مقابل اگر بر امتحانات كتبي تأكيد بيشتري شود دستيار به كتاب و جزوه وابسته مي شود.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ياد آور شد: كتابخانه نمي تواند پزشك خوبي تربيت كند، آنچه باعث پيشرفت يك پزشك مي شود ارتباط هر چه بيشتر با بيماران است.

وي از برگزاري نشستي با مسئولين دانشگاه ها در خصوص بهبود امتحانات شفاهي خبر داد و گفت: در اين نشست روش هايي كه مشاورين خارجي به دبيرخانه شوراي تخصصي پيشنهاد كرده اند و روش هايي نيز كه از سوي دبيرخانه تهيه شده در بسته هاي آموزشي آماده شده كه در اختيار دانشگاه ها قرار مي گيرد.

عين اللهي گفت: از سال جاري بسته هاي آموزشي بهبود امتحانات شفاهي به صورت آزمايشي در اختيار بخش هاي داوطلب قرار مي گيرد. در دو سال ابتدايي اين اصلاح به صورت داوطلبي است و روش هاي جديد مانند روش direct observation ( مشاهده مستقيم) در سنجش دستياران اعمال مي شود.

وي از حضور يك هزار و 300 استاد در طراحي سئوالات آزمون ارتقاء دستياري به عنوان يكي از فعاليت هاي بزرگ دبيرخانه نام برد و افزود: از ميان اين افراد 100 نفر استاد تمام و300 نفر دانشيار بوده اند كه 36 هزار و 500 سئوال طراحي شده است كه براي اولين بار در كشور به اين حجم انجام گرفت.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اضافه كرد: 243 رشته - محل براي آزمون ارتقاء دستياري وجود داشت.

وي با اعلام اينكه آزمون گواهينامه و دانشنامه براي نخستين بار به طور همزمان در 9 شهريور ماه برگزار مي شود، در خصوص زمان اعلام نتايج اين آزمون گفت: نتايج آزمون كتبي شنبه 11 شهريور اعلام مي شود و در بيشتر گروه ها امتحان شفاهي 12 شهريور انجام مي شود.13 شهريور اعلام نتايج نهايي دانشنامه و گواهينامه خواهد بود. برخي از گروه هاي مانند قلب و اورولوژي درخواست كردند كه امتحانات شفاهي دانشنامه و گواهينامه به زمان ديگري موكول شود كه مورد موافقت واقع شد.

عين اللهي خاطرنشان كرد: شاگردان ممتاز آزمون گواهينامه و دانشنامه نيز پس از اعلام نتايج از سوي وزير بهداشت تقدير مي شوند.

وي در خصوص آزمون هاي بورد تخصصي و بورد فوق تخصصي گفت: از دهه اول شهريور ماه طراحي سئوالات بورد تخصصي و فوق تخصصي انجام مي گيرد و حدود 2 هزار نفر در امتحان بورد شركت مي كنند.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتحان بورد تخصصي و فوق تخصصي را بالاترين آزمون در كشور دانست و اضافه كرد: امتحان بورد تخصصي حدود 600 هيئت ممتحنه دارد كه 400 هيئت مربوط به بورد تخصصي و 200 هيئت هم مربوط به بورد فوق تخصصي است كه عمدتاً از اساتيد برجسته دانشگاه ها تشكيل شده اند.

وي در مورد نتايج واگذاري امتحانات به دانشگاه ها ياد آور شد: اساتيد و دستياران از برگزاري امتحانات اظهار رضايت كردند و بازده بسيار خوبي داشت. سعي مي شود در سال آينده نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي كنيم و اين كار را به صورت نهادينه و كامل در سال بعد انجام دهيم.