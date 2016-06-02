اشتغال ۶۶۱ نفر از استان همدان در سامانه رصد ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی ظهر پنج شنبه در شورای اشتغال استان همدان با اشاره به دو مصوبه جلسه قبل در خصوص پرداخت تسهیلات به مدارس غیرانتفاعی از قبول پرداخت این تسهیلات توسط بانک ملی و اعلام آمادگی سازمان فنی حرفه ای و آموزش پرورش در خصوص آموزش فارغ التحصیلان خبر داد و گفت: تنها مشکل در این زمینه هزینه حق التدریسی مربیان است که باید پیگیری شود.

وی همچنین در خصوص طرح «تکاپو» که استان همدان برای اجرای آن پایلوت شده است، اظهار داشت: از آنجا که چرم تولیدی همدان در کشور مطرح است با همکاری سازمان UV۲ پیگیری و آموزش این حرفه توسط سازمان فنی و حرفه ای صورت می پذیرد.

مسعود اقلامی با اشاره به دستور کار این جلسه در خصوص جمع آوری داده های آماری با توجه به نامه وزیر کار و تعاون در قالب سه فصل پیرامون عرضه نیروی کار، تقاضای نیروی کار و اقدامات اشتغال زایی در ۶۱ فرم، درخواست ارائه امار و اطلاعات مذکور در این زمینه را داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در خصوص بررسی وضعیت سامانه رصد از ابتدای سال ۹۵ نیز گفت: امسال اسامی ۶۶۱ نفر وارد سامانه شده که از این تعداد همدان ۱۳۸ و ملایر ۱۲۱ سهم داشته اند.

وی همچنین سهم اشتغال مردان را ۶۰ و سهم اشتغال زنان را ۴۰ درصد برشمرد و تاکید کرد: در این سامانه سهم بخش خدمات با ۶۲، کشاورزی ۲۷.۵ و صنعت ۱۰.۵ درصد بوده است.

اقلامی با اشاره به سهم ۸۹.۵ میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی اشتغال زایی بانک ها از ابتدای سال ۹۵ سهم بانک کشاورزی را ۲۷.۹، بانک ملت ۱۰.۳ و بانک ملی را ۸ میلیارد تومان عنوان کرد.

اقلامی با بیان اینکه در مجموع ۶۸۶ میلیون تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان همدان پرداخت شده است، بیان کرد: ۶۸۶ میلیون تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی پرداخت شده که ۱۲.۷ درصد را شامل می‌شود.