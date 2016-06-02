رسیدگی به مشکلات مردم در اولویت باشد/ بیکاری معضل نخست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینیان ظهر پنج شنبه در خلال گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان، ضمن بیان اینکه مشکلات سطح جامعه باید دیده شود، ابراز داشت: ما باید دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را برای بهبود کارمان به خصوص در عرصه فرهنگی بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که برای جوانان چه کرده ایم و چرا امروز جریان بدحجابی در جامعه ریشه کن نشده است، لذا ریشه یابی این موارد می تواند به ما در رفع معضلات اجتماعی کمک کند.

وی افزود: اگر می خواهیم فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در سایه نهضت امام راحل(ره) را در جامعه ترویج دهیم می بایست به همه ابعاد زندگی اجتماعی بپردازیم و از بخشی نگری بپرهیزیم.

مسئولان برای رفع مشکلات تک تک افراد جامعه دغدغه داشته باشند

امام جمعه دامغان با بیان اینکه امروز جامعه ما نیازمند تک خدمتی است، گفت: نگاه مسئولان ما به رفع مشکلات مردم باید نگاه تک خدمتی باشد یعنی برای رفع مشکلات تک تک افراد جامعه دغدغه و وقت داشته باشند تا بتوانیم ابتدا با معضلات جامعه و زندگی مردم آشنا شویم و سپس برای رفع آنها برنامه های عملی ارائه کنیم.

حسینیان ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در کشور، مانند ذخایر نفتی، ابراز داشت: نباید در کشوری که از تولید کنندگان و صادر کنندگان برتر نفت و گاز است و در ۱۰مورد در زمره ۱۰کشور برتر دنیا قرار دارد، بیکاری و معضلات اجتماعی و فرهنگی تا به این حد بر زندگی مردم فشار بیاورد لذا باید در این باره فکری اندیشید.

وی افزود: در دامغان ۴۳هزار تن پسته با ارزش ۶۰۰میلیارد تومان تولید می شود که متاسفانه شرایط اقتصادی و دلالان در این بین کار را به جایی رسانده اند که کشاورزان مجبور به قرار دادن پول هایشان در بانک شده اند و به مشاغل دیگر می پردازند لذا باید از خود این سوال را بپرسیم که چرا باید کشاورزی مان دچار چنین معضلاتی باشد.

امام خمینی (ره) دغدغه خدمت به مردم را داشتند

امام جمعه مهدیشهر نیز در این همایش با اشاره به مشی امام خمینی(ره) تا لحظه ارتحال نسبت به امت، گفت: امام خمینی(ره) همیشه دغدغه خدمت به مردم را داشتند.

حجت الاسلام محمدبارانی بر ضرورت الگو پذیری مسئولان از مشی امام راحل(ره) تاکید کرد و بیان داشت: امروز انتظار ما از دولتمردان و مجلس شورای اسلامی این است که با الگوپذیری از امام راحل(ره)، در حوزه فرهنگ و اقتصاد اقدامات و تصمیمات جدی اتخاذ کنند تا شاهد رفع مشکلات باشیم.

وی افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان اشاعه سبک زندگی اسلامی در سایه صرفه جویی و دوری از سفره های افطاری رنگارنگ با وجود شرایط اقتصادی دشوار، می تواند یکی از مواردی باشد که مردم و مسئولان ما باید به آن واقف باشند و بدانند مشی امام خمینی(ره) مشی ساده زیستی و قناعت بود.

رفع مشکلات مردم در اولویت باشد

امام جمعه مهدیشهر نیز از جهاد، عرفان و عدالت به مثابه سه اصل اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی نام برد و گفت: جهاد اکبر مجموعه باورهای ما به نصرت الهی است که در عرصه کار برای خداوند منان به دست می آید.

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به لزوم رفع نیازهای مردم، توضیح داد: امروز مشکلات مردم در جامعه نمود های فراوانی پیدا کرده است که عمده آنها بیکاری و عوامل اقتصادی محسوب می شود که باید برای رفع آن تلاش کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما برای رفع مشکلات مردم به ویژه نگاه مخصوص مسئولان به مقوله فرهنگ، تشکیل کمیته ای متشکل از نهادهای فرهنگی است تا بتوانیم راه حل هایی عملی را در زمینه اشاعه فرهنگ دینی و رفع مشکلات مردم ارائه دهیم.

موازی کاری فرهنگی منتج به نتایج درست فرهنگی نمی شود

امام جمعه گرمسار و رئیس حوزه علمیه استان سمنان نیز در این مراسم ضمن اشاره به چند صدایی موجود در مقوله اعزام مبلغان، گفت: متاسفانه در برخی امور موازی کاری فرهنگی منتج به نتایج درست فرهنگی نمی شود.

حجت الاسلام سیدعلی مهدی نژاد با اشاره به لزوم ساماندهی امور اعزام مبلغان، ابراز داشت: امروز شاهد اعزام مبلغان از تبلیغات اسلامی، اوقاف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه علمیه هستیم که این اعزام ها بدون ساماندهی نمی تواند نتیجه مناسبی در بر داشته باشد از سوی دیگر اسکان روحانیان بدون برنامه ریزی در نهایت برعهده حوزه های علمیه قرار می گیرد که این امر، ما را دچار مشکلاتی می کند.

وی افزود: می توان با ساماندهی سیستم اعزام مبلغ برنامه های فرهنگی مدونی در روستاها و مناطق محروم استان انجام داد اما با شرایط کنونی به نظر می رسد در برخی روستاها دو تا سه مبلغ در یک ماه مبارک رمضان یا محرم اعزام می شود و در روستای دیگر هیچ مبلغی وجود ندارد.

امام جمعه گرمسار همچنین خواستار توزیه عادلانه بودجه و اعتبارات مساجد استان شد و گفت: نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات مساجد می بایست صورت بگیرد تا دچار مشکلاتی درباره بهسازی، مرمت و برنامه های مختص به مساجد نشویم.

در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان برگزار شد، حکم حجت الاسلام حسین بهرامی به عنوان امام جمعه بخش کالپوش ابلاغ شد.