امام خمینی(ره) برای رضای خدا و عمل به تکلیف الهی حرکت می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، حجت الاسلام مجید نجفی در مراسم گرامیداشت سالگرد رحلت حضرت امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی که با حضور کریم مهری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و پرسنل این سازمان در محل نمازخانه سازمان برگزار شده بود با اشاره به تعریف انسان کامل از نظر مکاتب مختلف گفت: هر مکتبی از زاویه دید خود، انسان کامل را با یک سری مفاهیم، فرضیات و نظریات گوناگون مطرح می کند و اسلام نیز مانند دیگر مکاتب برای کمال انسان، تعریف و توضیحات خاص خود را در نظر دارد.

وی با بیان اینکه انسان کامل یعنی انسان نمونه، انسان اعلی یا انسان والا ادامه داد: شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام، از آن نظر برای ما مسلمین واجب است که حکم مدل و الگو و سرمشق را دارد؛ یعنی اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم، چون اسلام می خواهد انسان کامل بسازد و تحت تربیت و تعلیم اسلامی به کمال انسانی خود برسیم، باید بدانیم که انسان کامل چگونه است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه واژه انسان کامل در قرآن و روایات به همین صورت ‌واژه نیامده است، اما حقیقت آن و ویژگی‌های انسان کامل در روایات و بعضا آیات بیان شده است ادامه داد: اگر چه در قرآن و سنت، تعبیر «انسان کامل» نیست و تعبیر« مسلمان کامل» و «مومن کامل» است؛ ولی به هر حال معلوم است که «مسلمان کامل» یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است و «مومن کامل» یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است.

وی با بیان اینکه اصل این واژه عرفانی است، تصریح کرد: انسان‌ها در ویژگی‌های ظاهری انسانی همه همانند یکدیگرند و آنچه وجه ممیزه آن‌هاست ایمان و اعمال آن‌هاست و کمال است که فردی را از دیگری متمایز می‌کند که این کمال در دو بعد مادی و معنوی قابل بررسی است.

حجت الاسلام نجفی با بیان اینکه اگر انسانی در فضائل اخلاقی از حد عادی انسان‌ها، واجد ارزش‌های اخلاقی بالاتر و بیشتری باشد و بیشتر از دیگران مومن به خدا، ایثارگر در راه ارزش‌های الهی و عادل‌تر و منصف‌تر باشد، مرتبه کمالی او به همین تناسب بیشتر خواهد بود تصریح کرد: در این میان، انسان‌هایی هستند که بالفعل به کمال رسیده و به مرتبه‌ای راه یافته‌اند که دیگر انسان‌ها به آن راهی ندارند. البته این به معنای آنکه خودشان برای راه یافتن به این مرتبه نقشی نداشته‌اند، نیست و از این منظر انبیاء و اولیاء و ائمه(ع) بیشتر از همه افراد ملتزم به دستورات الهی هستند و به همین دلیل، عصمت به عنوان موهبت الهی به آنان داده شده است و این موهبت بی‌حساب و کتاب نیست.

وی با بیان اینکه از قرآن به دست می‌آید که انسان مومن و عامل به دستورات الهی مصداق انسان کامل است ادامه داد: عصمت تفضل الهی است و موهبتی است که با حساب و کتاب به برخی افراد داده شده است و از دید برخی مفسران قرآن و قرآن‌پژوهان معرفت و عصمت منحصر در ۱۴ معصوم نیست و کسان دیگری مانند حضرت زینب(س)، حضرت علی اکبر(ع) و حتی افرادی مانند حضرت سلمان نیز در دایره عصمت هستند، اگرچه خود عصمت انبیاء و اولیاء الله نیز در درجات متفاوتی است لذا حضرت امام(ره) وقتی در مورد عدالت آیت اللّه آقای سید احمد خوانساری از وی پرسیدند فرمودند:« او مافوق عدالت بود و مادون عصمت».

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه حضرت امام خميني(ره) پـس از انبياء بزرگ الهي و معـصومان (ع) از کم نظيرترين و ممتازترين شخصيت هاي تاريخ بشريت است كه با انديشه‏هاي بلند الهي و تلاش‏هاي صادقانة خويش مسير تاريخ را دگرگون كرده و سر منشاء تحولات عظيمي‌ در ايران و جهان گرديد افزود: او نمونه انسان كامل و شخصيتي جامع است كه يكي از اصيل ترين انقلابهاي تاريخ را به پيروزي رساند و نظامي بي بديل را پايه ريزي و رهبري نمود و با تکيه بر عنصر آگاهي، استقامت و شجاعت تزلزلي آشكار در اركان و مباني مکاتب الحادي و تمدن هاي مادي غرب و شرق بوجود آورد و كنگره‏هاي كفر و شرك و نفاق را با انحطاط و تباهي رو ساخت.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه امام خميني(ره) فيلسوفي الهي، عارفي رباني، فقيهي اصولي و مرجع تقليد مردم و در عين حال رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي در ايران بود ادامه داد: آنچه حضرت امام را به عنوان رهبري ممتاز و بي نظير کرده بود، مجموعه اي از ويژگي هاي فردي، اجتماعي سياسي و عرفاني ايشان بود او تربيت و تزكيه را مقدم بر تعليم و آموزش مي‌ديد ومعتقد بود كه دانش با همه شرافتش آنگاه كه توأم با تزكيه نفس نباشد همچون ابزاري در خدمت هدف‌هاي شيطاني به كار گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه امام بنده عابد و زاهد خدا بود و سالهاي طولاني در خلوت عبادتگاه خود را خالص كرده بود ادامه داد: او تجسم عيني تسليم در مقابل خدا بود و به همين جهت‏ بزرگترين اتفاقات كوچكترين تاثيري براي او نداشت. امام موحدي بود كه با اتصال به خداوند متعال ديگر قدرتها را خُرد مي‏ديد و از اين بابت هيچ نگراني به خود راه نمي‏داد.

وی با بیان اینکه امام استراتژي مديريتي خويش را با الهام از تکليف گرايي قرآن و سيدالشهداء(ع) اتخاذ کرده بود افزود: حضرت امام خمینی(ره) تمام حرکت و اندیشه اش برای خدا و عمل به تکلیف الهی بود بدون توجه به نتیجه آن که همه باید از آن درس بگیریم.