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۱۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

۱۴۴ هزار میلیارد تومان پروژه اقتصادی در کرمان شناسایی شده است

۱۴۴ هزار میلیارد تومان پروژه اقتصادی در کرمان شناسایی شده است

کرمان - رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از شناسایی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی در استان کرمان خبر داد و گفت: از این مقدار ۷۵ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور رئیس شورای اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: کرمان در موقعیتی است که برنامه ها و اولویت ها مشخص بوده و می دانیم باید در چه راستایی گام برداریم.

توسعه اقتصادی را بحثی مشارکتی دانست و افزود: براین اساس ایده مثلث توسعه اقتصادی در کرمان مطرح شد که ۶۰ نفر از مسئولین در این خصوص میثاق نامه امضا کرده اند.

وی از شناسایی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان طرح اقتصادی در استان کرمان خبر داد و ادامه داد: از این مقدار ۷۵ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه است و خواستار تامین منابع این طرح ها هستیم.

رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: تاکنون هشت جلسه فرمانده اقتصاد مقاومتی، ۱۰ کمیته ذیل ستاد به ریاست معاونین استاندار و ۱۸ جلسه شهرستانی در استان کرمان تشکیل شده است.

وی یادآور شد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان از بیست و چهارم کشوری در سال ۹۲ به رتبه چهارم در سال جاری رسیده است.

کد مطلب 3675507

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