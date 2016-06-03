چهارمین جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان چهارمین جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار، از کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری (دانش شناسی و علم اطلاعات) که از پایان نامه خود در سال ۱۳۹۴ دفاع کرده اند، خواسته شده تا در صورت تمایل به شرکت در چهارمین دوره جایزه این گنجینه، یک نسخه از رساله خود را تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۵ به آدرس: تهران، کاشانک، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی) دفتر گنجینه پژوهشی ایرج افشار ارسال کنند.

یادآوری می شود، هدف از اعطای جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار، تداوم نیت‌های استاد ایرج افشار در حفظ و گسترش علم و فرهنگ ایرانی عنوان شده است. در سه سال گذشته و مصادف با روز تولد آن استاد، در مراسم خاصی در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی جوایزی به پایان نامه‌های برتر به رأی هیئت داوران اعطا شده است.

جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار که شامل لوح تقدیر، تندیس و مبلغ چهل میلیون ریال است، در دوره نخست به دکتر عاطفه شریف فارغ‌التحصیل رشته دکتری کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد برای رساله‌ «شناسایی و تحلیل ابعاد ساختاری و مفهومی فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی در مقایسه با فهرست سر عنوان‌های موضوعی کنگره»، در دوره دوم به فریبا افکاری برای پایان نامه دکتری با موضوع «روش شناسی فهرست نگاری نسخ خطی ایرانی اسلامی» و در دوره سوم به طور مشترک به پایان‌نامه سپیده فهیمی فر و سعیده اکبری داریان با عنوان «کارکرد‌پذیری ریشه‌های مستند مارک در ایران» اهدا شد.