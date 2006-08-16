به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "محمد مهدي زاهدي" در بازديد از نمايشگاه بين المللي كاريكاتور هولوكاست در موزه هنرهاي معاصر فلسطين اظهار داشت: نمايشگاه هولوكاست از كيفيت هنري فوق العاده اي برخوردار است.

وي مشاركت جهاني هنرمندان را در اين نمايشگاه از ويژگي هاي برجسته و چشمگير آن دانست و تاكيد كرد: حضور گسترده هنرمندان غيرمسلمان از تمامي نقاط دنيا نشانگر آن است كه اين مساله يك مساله جهاني است.

زاهدي در مورد افتتاح موزه هنرهاي معاصر فلسطين خاطرنشان كرد: ما امروز بايد به هر شكلي از آرمان فلسطين حمايت كنيم كه يك راه آن وجود يك نمايشگاه دائمي براي پوشش دهي به كليه فعاليت هاي هنري مرتبط با حماسه مقاومت ملت فلسطين است.

وي افزود: برگزاري اين نمايشگاه به روشني نشان داد كه جهانيان از آثار هنرمندان فلسطين حمايت مي كنند و موزه فلسطين بايد گام اول را براي اشاعه هنر مقاومت در كشورهاي اسلامي و سپس در ديگر كشورهاي جهان بردارد.