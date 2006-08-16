دكتر "سيد محمد حسيني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با روساي دانشگاه هاي سراسر كشور افزود: آيت الله خامنه اي در اين مراسم بر اهميت علم تأكيد ورزيدند و استعدادهاي جوانان ايراني رابالاتر از متوسط استعداد جهاني ارزيابي كردند. ايشان فرمودند پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد رشته ها، دانشجويان و اساتيد در دانشگاه ها افزايش قابل توجهي يافته است.

وي اظهار داشت: آيت الله خامنه اي در اين ديدار تأكيد كردند علم محوري بايد گفتمان مسلط بر جامعه باشد.

معاون وزير علوم افزود: مقام معظم رهبري فوريت فعاليت هاي اجرايي بنياد ملي نخبگان را خواستار شدند و تأكيد كردند در اين بنياد بايد اقدامات اساسي صورت گيرد.

وي گفت: همچنين ايشان بكارگيري فارغ التحصيلان در مراكز آموزشي و پژوهشي را ضروري دانستند و افزودند بايد به رشته هاي دانشگاهي به صورت متوازن نگريست تا برخي رشته ها مانند علوم انساني در حاشيه قرار نگيرند.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم افزود: ايجاد فضاي ديني و فرهنگي در دانشگاه ها نيز از ديگر مواردي بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار بر آن تاكيد كردند.