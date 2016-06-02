۴۰برنامه برای سالگرد ارتحال امام (ره) در زنجان برگزار می شود

حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی برگرفته از آرمان‌های امام خمینی (ره) است و صیانت از آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) از مأموریت‌ها و وظایف سازمانی تبلیغات اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مسئولیت کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد ارتحال امام خمینی (ره) بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است و فعالیت‌های خوبی هم در دست اجرا است.

صفی یاری تأکید کرد: تبلیغات اسلامی با استفاده از شبکه تبلیغی در راستای بزرگداشت ایام ارتحال امام خمینی(ره) ۴۰ برنامه ویژه به این مناسبت اجرا خواهد کرد.

وی ترویج و تبیین مکتب فکری حضرت امام خمینی (ره) را در جامعه مورد تأکید قرار داد و گفت: در راستای مکتب فکری حضرت امام خمینی (ره) که از تأکیدات مقام معظم رهبری است مسابقه‌ کتابخوانی همزمان با ایام ارتحال امام خمینی (ره) برگزار خواهیم کرد که مردم با مکتب امام خمینی (ره) با قرائت و تفسیر مقام معظم رهبری آشنا شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: در بخش اعزام زائرین به مرقد حضرت امام خمینی(ره) در ۱۴ خردادماه بخشی از مسئولیت در زمینه اعزام کاروان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است.