پیکر شهید عباس سلطانی در دماوند تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر شهید عباس سلطانی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) و از دلاورمردان جبهه مبارزه با جریان تکفیری عصر پنج شنبه با حضور مردم متدین و انقلابی دماوند، جمعی از مسئولان و مدیران و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در آبسرد این شهرستان تشییع شد.

مردم شهرستان دماوند پیکر پاک شهید سلطانی را از مقابل مسجد جامع آبسرد به سوی گلزار شهدای این منطقه تشییع و بار دیگر با آرمان های بلند شهدا تجدید میثاق دوباره کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به این نکته که شهرستان دماوند تاکنون ۱۴ شهید مدافع حرم را تقدیم اهل بیت کرده است، بر ادامه یافتن مبارزه با جریان تکفیری تأکید کردند.

مردم دماوند با اشاره به آمادگی خود برای دفاع از حریم اهل بیت در سوریه و عراق ،از خانواده شهدای مدافع حرم تجلیل و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدا تأکید کردند.

گفتنی است شهرستان دماوند تاکنون ۱۴ شهید مدافع حرم را تقدیم کرده است.