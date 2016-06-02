به گزارش خبرنگار مهر، سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در همایش بین‌المللی «بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)» که بعدازظهر روز پنجشنبه در حوزه هنری تهران برگزار شد، اظهار داشت: تجربیات و دیدگاه‌های امام راحل، محصول مطالعات و رؤیت عمیق امام (ره) در تاریخ اسلام نزدیک به یک سده بود.

وی افزود: عقل امام فقید ما متصل به وحی بود و رسالتی نبوی را دنبال می‌کرد و برای آزاد کردن مسلمانان از چنگال استکبار و ظالمین عالم تلاش کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امام (ره) آمد تا هجومی را به مظاهر مادی دنیای غرب که بر اساس نظمی ناعادلانه و بر پایه استعمار ملت‌ها و جنگ‌افروزی شکل گرفته بود، داشته باشد؛ بنابراین با این نظام درافتاد که این رفتار حضرت امام (ره) همچون کاری بود که ابراهیم خلیل در مبارزه با بت‌ها انجام داد.

سلامی تصریح کرد: امروز نقطه‌ای از جهان را نمی‌یابید که استعمار انگلیس و آمریکا در آن نبوده باشد.

وی ادامه داد: تصویری که امام (ره) از نظام جهان داشت، فقر، بی‌عدالتی، آوارگی، خودباختگی و درماندگی بود؛ لذا او همانند عیسی مسیح (ع) آمد تا نفسی حیات‌بخش به جهان اسلام و جهان مستضعفان بدهد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه افق امام (ره)، جهان اسلام نبود بلکه جهان مستضعفان بود، افزود: امام (ره) تصویری زمینی از آیات آسمانی می‌ساخت و در اندیشه او، آزادگی بشریت از اسارت طاغوت تبلور داشت.

سلامی تأکید کرد: امام (ره) توانست در بزرگترین امپراتوری تاریخ غلبه کند.

وی افزود: چگونه یک روحانی در تبعید می‌تواند اراده و ایمان یک ملت را در حالی که تحت سلطه بزرگترین قدرت‌های جهان هستند، مدیریت کرده و از راه دور، انقلابی شکوهمند را علیه استکبار به پیروزی برساند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: شعارها و اهداف انقلاب از مرزهای جغرافیایی ایران عبور کرد و پرتوهای درخشان آگاهی‌بخش انقلاب اسلامی به قلب مسلمانان عالم تابیده شد.

سلامی با اشاره به اینکه ما از زمان پیروزی انقلاب تاکنون وحدت اسلام را مد نظر خود داشتیم، افزود: رهبران ما از حضرت امام راحل تا به امروز که رهبر معظم انقلاب حضور دارند، همه آرزو و آرمان خود را در نجات امت اسلام گذاشته‌اند و این نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

وی ادامه داد: مرزهای انقلاب اسلامی ایران اعتقادی است و قلب‌های مسلمانان و مستضعفان عالم را درنوردیده است.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اینکه امام راحل می‌گفتند اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، این شعار و آرمان امام (ره) بود و امروز هم نجات همه مسلمانان، یک نکته کانونی در اندیشه رهبر معظم انقلاب است.

سلامی خاطرنشان کرد: نظام سلطه و استکبار در مقیاس‌های جهانی، تهدیدها و جنگ‌های وسیعی را در ابعاد مختلف علیه ملت ایران به راه انداختند.

وی گفت: امام (ره) اندیشه‌های خود را به واقعیت تبدیل کرد و یک الگو ساخت به نام «جمهوری اسلامی ایران» که می‌خواست یک مدل از نظام دینی به نام اسلام را به بشریت عرضه کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه پیام‌های این مدل حکومتی امام راحل، آزادی، برابری، احترام به حقوق انسان، امنیت، پیشرفت و رفاه بود، افزود: نظام استکبار تمام تلاش خود را کرد تا این مدل موفق نباشد و در چشم جهانیان زیبا نشان داده نشود.

سلامی ادامه داد: آنها رژیم بعث عراق را به جان ایران انداختند و ما را تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، روانی و تبلیغاتی کردند تا این ملت را به تسلیم سیاسی وادار کنند.

وی اضافه کرد: غرب تهاجم فرهنگی شدیدی را علیه ما آغاز کرد، ماهواره‌های نظام سلطه علیه ملت ما، رهبر ما و انقلاب اسلامی ما، تهاجم وسیعی را به راه انداختند؛ لذا می‌بینیم که ایران توانسته از صحنه‌های سختی عبور کند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آنها با ترور دانشمندان هسته‌ای ما در تهران خواستند راه پیشرفت علمی ما را ببندند، اما ما به تجربه دانستیم که راز بقا و حیات یک انقلاب بزرگ در ایستادگی، ثبات قدم و مقاومت است.

سلامی اظهار کرد: در عین حال که ما از انقلاب خود دفاع می‌کردیم، از نهضت فلسطین هم حمایت‌های سیاسی، معنوی، تسلیحاتی و اعتقادی کردیم.

وی با اشاره به حضور قدرتمند حزب‌الله لبنان در جهان اسلام افزود: حزب‌الله افتخار جهان عرب و جهان اسلام است و توانست بزرگترین شکست تاریخ را به رژیم صهیونیستی، وارد و قلب مسلمین را شاد کند.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: به رغم همه فشارها و تحریم‌های مختلف از جانب نظام سلطه، ما پیشرفت و توسعه خوبی را داشتیم.

سلامی با بیان اینکه ما همزمان که در حال پیشرفت و توسعه خود هستیم، به حمایت از مردم عراق، بحرین، الجزایر، تونس و دیگر مستضعفان و مسلمانان جهان پرداخته‌ایم و این راه را ادامه خواهیم داد، گفت: همه تلاش ما این است که مجد و عظمت تمدن اسلامی را احیا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اروپا تا قبل از دوره رنسانس، خود را مدیون تلاش و شکوفایی علمی جهان اسلام می‌داند و ما معتقدیم که می‌توانیم بار دیگر این شکوفایی را در جهان اسلام داشته باشیم.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما امروز قدرتمند هستیم و دلیل آن هم این است که توانسته‌ایم سیاست‌های نظام سلطه را متوقف کنیم که این یک پیروزی بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

سلامی گفت: ما به نبرد با جهان استکبار با دستیابی به حقوق همه مسلمانان ادامه خواهیم داد و در این مسیر متوقف نخواهیم شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب با نگرشی ژرف به تعالیم انبیاء و امامان معصوم، نقشه راه سعادت جهان اسلام را به زیبایی هر چه تمام‌تر ترسیم کرده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام ادامه داد: ما می‌توانیم با تجمیع کردن این منابع، هندسه جهان را تغییر بدهیم.

سلامی تأکید کرد: ما جنگ‌طلب نیستیم اما از ارزش‌های خود تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیروزی‌ها نزدیک است ، این یک وعده الهی است و ما تا زمانی که انقلاب مستضعفان به اهداف کامل دست نیابد، به مسیر خود ادامه خواهیم داد.