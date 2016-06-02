سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محور امام رضا(ع) اظهار داشت: محور امام رضا(ع) از صبح پنج شنبه شاهد افزایش حجم تردد وسائل نقلیه بود.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: هر چه به مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل نزدیک می شویم، تعداد مسافران و رانندگانی که از محور امام رضا(ع) عبور می کنند، افزایش میابد.

وی ادامه داد: هم اکنون ترافیک در محور امام رضا(ع) نیمه سنگین است و پلیس تلاش دارد تا با استفاده از ابزارها و امکانات موجود، در عبور و مرور وسائل نقلیه تسهیل ایجاد کند.

سرهنگ آدینه وند اضافه کرد: پیش بینی می شود که حجم تردد وسائل نقلیه تا برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام راحل و بازگشت مسافران و زائران ادامه پیدا کند.