کُشتی نوجوانان ایران جزو مدعیان آسیاست/ اُفت گلستان در کشتی پایه

سید مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان در گرگان اظهار کرد: در سال جدید دو اردو برگزار کرده ایم و این اردو نخستین جلسه پس از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی است که در آن نوجوانان شاخص کشتی ایران حضور دارند.

محمدی افزود: هم اکنون ۲۴ ورزشکار در اردو حضور دارند که نفرات برتر هر وزن به مسابقات آسیایی اعزام می شوند و پس از آن مسابقات برای رقابت های جهانی تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی درباره پیش بینی خود برای مسابقات پیش رو بیان کرد: در رده سنی نوجوانان نمی توان نتیجه را پیش بینی کرد زیرا شرایط سنی آنها اقتضا می کند که اشتباه کنند اما در مجموع تیم خوبی داریم و جزو مدعیان آسیا محسوب می شویم.

وی درباره علت انتخاب گلستان به عنوان اردوی تیم ملی گفت: به خاطر شباهت آب و هوایی با کشور چین تایپه و امکانات تمرینی این استان را انتخاب کردیم و باتوجه به اینکه در آستانه مسابقات المپیک برزیل هستیم، بهتر است از تهران دور باشیم تا تیم بزرگسالان با تمرکز بالاتر بتواند تمرینات خود را برگزار کند.

سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان به کمبود امکانات اشاره و اظهار کرد: معمولاً کمبود امکانات در همه جا به چشم می خورد و حتی برای اعزام تیم بزرگسالان به المپیک نیز کمبودهایی وجود دارد اما ما عادت کرده ایم کار خود را به درستی انجام دهیم و برای کشور افتخار کسب کنیم.

محمدی درباره جایگاه نوجوانان ایران در آسیا خاطرنشان کرد: سال قبل در مسابقات هندوستان موفق به کسب مقام قهرمانی شدیم اما معمولاً در مسابقات آسیایی کار دشوارتری تا مسابقات جهانی داریم زیرا در رقابت های جهانی بین کشورها امتیاز تقسیم می شود.

وی درباره نماینده نداشتن استان گلستان در این رده سنی تصریح کرد: متاسفانه از گلستان حتی یک نماینده در اردو حضور ندارد و انتظارم نسبت به کشتی گلستان بسیار بالاتر از این است. زمانی گلستان جزو قطب های کشتی ایران بوده و نمی دانم که چرا در رده پایه ضعیف عمل کرده است.

وی افزود: به نظرم باید مسئولان استان بیشتر وقت بگذارند و مربیان کشتی باید دانش فنی را ارتقا دهند تا آنچه را که از کشتی گلستان انتظار می رود برآورده شود.

گفتنی است؛ تیم ملی کشتی نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات آسیایی که از ۱۷ تیرماه در چین تایپه برگزار می شود، آماده می کند.