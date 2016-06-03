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۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۰

مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم ندسا:

انقلاب اسلامی ایران با نام امام خمینی(ره) عجین شده است

انقلاب اسلامی ایران با نام امام خمینی(ره) عجین شده است

بوشهر - مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: انقلاب اسلامی با نام امام خمینی عجین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه دوم ندسا، حجت الاسلام محمود محمودی زاده با تبیین ابعاد شخصیتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، از ویژگی‌های منحصربه فردحضرت امام راحل(ره) را ایمان و عمل صالح بیان کرد و گفت: حضرت امام(ره) دارای ایمان به خدا و عمل صالح بود و مورد لطف خداوند قرار گرفت و این الطاف وعده ای است که در کلام معصومین و وحی ذکر شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم تصریح کرد: حضرت امام (ره) به ملت و هدف خود ایمان راسخ داشته و بر اساس وعده الهی در این مسیر گام نهاد وحکومتی که امام راحل (ره)تشکیل داد بعد از نبی مکرم اسلام (ص) وامیر المومنین(ع) اولین حکومت اسلامی کامل در جهان است.

وی افزود: زهد و پارسایی حضرت امام(ره) به گونه ای بود که ایشان به صورت کامل از دنیای مادی گسسته بود و به خداوند متعال اتصال داشت.

وی با اشاره به روحیه بالا و نشاط حضرت امام(ره) در کارها گفت: حضرت امام در بدو پیروزی انقلاب اسلامی قریب به ۷۰ سال سن داشت اما دارای روحیه جوانی و نشاط بود که همواره تا پایان عمر بابرکت خود در همه کارها این شاخصه مهم خود را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) برنامه‌ای با سخنرانی حجت‌الاسلام محمودی زاده مسئول نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم ندسا در نماز خانه غدیر این منطقه برگزار شد.

کد مطلب 3675605

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