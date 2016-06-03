انقلاب اسلامی ایران الگوی استکبار ستیزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در بیانیهای به مناسبت ۱۴ و ۱۵ خرداد آورده است: حضرت امام خمینی (ره) ریشه دارترین باور شکوفایی و طوفانی ترین روح جاری در کالبد خرداد بود و طنین کلامش آهنگ تکبیرها و به پرواز درآمدن حنجره هایی بود که از فریاد آزادی برمیخاست و در خردادی بهاری هم فریادها را به شکوفه بدل ساخت و بر تن درخت ملت پوشاند.
پانزدهم خرداد، روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام و با رهبری امام راحل عظیم الشان (ره) و در دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند.
انقلاب اسلامی امروز به الگوی استکبار ستیزی، حقطلبی و عدالتخواهی ملل جهان تبدیل شده است و آنان با اقتدا به ملت ایران در پی استقلال همه جانبه و رهایی از یوغ سیاستها و راهبردهای ملتهای جهانی و دولتهای وابسته خود هستند.
اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و ۱۵ خرداد و شهدای به خون خفته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تجدید بیعت و میثاق با مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) و تاکید بر تداوم راه و مسیر حضرت روح الله و پی گیری آرمان های سترگ شهیدان انقلاب اسلامی از ملت آگاه و هوشیار و مؤمن ایران اسلامی و مردم فرهیخته و بصیر بوشهر به ویژه مبلغان و مبلغات، دستجات و هیئات مذهبی شیفته اهل البیت(ع) و انقلاب اسلامی، موسسات و مراکز قرآنی، مداحان، دعوت میکند تا امسال نیز یکبار دیگر همچون همیشه با حماسهآفرینی و حضور پرشور در مراسم باشكوه این دو روز بزرگ، نام و یاد شهدای انقلاب و امام بزرگوار را در دلهای خویش زنده نگهدارند و با آرمانها شهیدان گلگونكفن انقلاب و خمینی كبیر تجدید میثاق کنند.
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